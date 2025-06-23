Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

Повторное ГОСА назначено на 26 июня. До этого наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб. на акцию. На эти цели планируется направить 59,4 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год. Согласно действующей дивидендной политике Мосбиржи, минимальный порог выплат установлен на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.