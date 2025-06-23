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Годовое собрание акционеров Мосбиржи не состоялось из-за отсутствия кворума

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Годовое собрание акционеров Московской биржи (ГОСА) не состоялось из-за отсутствия кворума. Об этом говорится в опубликованном сообщении торговой площадки.

Собрание должно было пройти в очном формате с возможностью заочного голосования. В повестке, в частности, значились вопросы о распределении прибыли по итогам 2024 г., включая выплату дивидендов, а также избрание нового состава наблюдательного совета Мосбиржи.

Повторное ГОСА назначено на 26 июня. До этого наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб. на акцию. На эти цели планируется направить 59,4 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли компании по МСФО за прошлый год. Согласно действующей дивидендной политике Мосбиржи, минимальный порог выплат установлен на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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