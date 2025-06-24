МТС выплатит дивиденды за 2024 год в размере 35 рублей на акцию

В апреле 2024 г., когда политика была утверждена, представители компании уточняли, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка. Консолидированная выручка группы МТС за 2024 г. выросла на 16% относительно года ранее и достигла рекордных 703,7 млрд руб.