МТС выплатит дивиденды за 2024 год в размере 35 рублей на акцию
Решение акционеров соответствует планам, озвученным гендиректором компании Инессой Галактионовой в начале апреля. Тогда она напомнила, что в ПАО «МТС» существует утвержденная дивидендная политика на 2024–2026 гг., которая предполагает выплату дивидендов не менее 35 руб. на акцию.
В апреле 2024 г., когда политика была утверждена, представители компании уточняли, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка. Консолидированная выручка группы МТС за 2024 г. выросла на 16% относительно года ранее и достигла рекордных 703,7 млрд руб.