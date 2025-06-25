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МТС намерена провести IPO трех дочерних компаний

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МТС намерена провести первичное публичное размещение (IPO) трех дочерних компаний – «МТС линк», МТС Exolve и MTS Web Services. Об этом в интервью РБК рассказала глава компании Инесса Галактионова.

Она назвала снижение ключевой ставки ниже 10% в качестве одного из ключевых индикаторов для возобновления активной инвестиционной деятельности компании и выхода «дочек» на биржу. Галактионова отметила, что это не единственный фактор. По ее словам, необходима общая нормализация рыночной ситуации, когда рынок начинает функционировать самостоятельно, а не зависит от элементов регулирования.

Инвесторы должны быть готовы вкладываться в качественные активы, а не просто хранить средства на депозитах, добавила глава МТС. Она добавила, что внутренние оценки стоимости активов находятся в диапазоне десятков или сотен миллиардов возможной капитализации. Как только рынок будет готов, компания сможет вывести активы на биржу в течение полугода, уточнила Галактионова.

24 июня акционеры МТС приняли решение о выплате дивидендов за 2024 г. на годовом собрании. На одну акцию придется сумма в 35 руб. По данным «Интерфакс», общая сумма дивидендов составит около 68,6 млрд руб.

В апреле 2024 г., когда политика была утверждена, представители компании уточняли, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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