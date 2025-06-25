МТС намерена провести IPO трех дочерних компаний
МТС намерена провести первичное публичное размещение (IPO) трех дочерних компаний – «МТС линк», МТС Exolve и MTS Web Services. Об этом в интервью РБК рассказала глава компании Инесса Галактионова.
Она назвала снижение ключевой ставки ниже 10% в качестве одного из ключевых индикаторов для возобновления активной инвестиционной деятельности компании и выхода «дочек» на биржу. Галактионова отметила, что это не единственный фактор. По ее словам, необходима общая нормализация рыночной ситуации, когда рынок начинает функционировать самостоятельно, а не зависит от элементов регулирования.
Инвесторы должны быть готовы вкладываться в качественные активы, а не просто хранить средства на депозитах, добавила глава МТС. Она добавила, что внутренние оценки стоимости активов находятся в диапазоне десятков или сотен миллиардов возможной капитализации. Как только рынок будет готов, компания сможет вывести активы на биржу в течение полугода, уточнила Галактионова.
В апреле 2024 г., когда политика была утверждена, представители компании уточняли, что для определения размера дивидендов будут учитываться несколько факторов – денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговая нагрузка.