МТС намерена провести IPO трех дочерних компаний

Она назвала снижение ключевой ставки ниже 10% в качестве одного из ключевых индикаторов для возобновления активной инвестиционной деятельности компании и выхода «дочек» на биржу. Галактионова отметила, что это не единственный фактор. По ее словам, необходима общая нормализация рыночной ситуации, когда рынок начинает функционировать самостоятельно, а не зависит от элементов регулирования.