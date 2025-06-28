Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Около 50 компаний намерены провести pre-IPO на Мосбирже

Ведомости

Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на Мосбирже и находятся в разной степени готовности. Об этом сообщил директор рынка акций площадки Владимир Овчаров на конференции Smart-Lab.

«У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний в пайплайне. Все они на разной стадии [готовности] находятся», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

На pre-IPO, по ожиданию Овчарова, компании будут выходить по мере снижения ключевой ставки. Средний размер сделок ожидается в районе 500 млн руб. Он уточнил, что это компании из разных отраслей: «Много высокотехнологичных, есть и из реального сектора. Разброс очень широкий».

«Я думаю, что сделки до конца года точно будут, вопрос в том, сколько», – добавил Овчаров.

Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу, то есть самим IPO (первичное размещение акций). На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения.

Директор группы по сделкам на рынке акционерного капитала BCS Global Markets Андрей Ванин говорил «Ведомостям», что в мировой практике pre-IPO является финальным раундом привлечения капитала, который проводится с целью подготовки компании к выходу на IPO. Как правило, это уже крупные компании, стабильно генерирующие прибыль и имеющие в своей стратегии задачу выхода на публичные рынки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных