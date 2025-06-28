Около 50 компаний намерены провести pre-IPO на Мосбирже

Директор группы по сделкам на рынке акционерного капитала BCS Global Markets Андрей Ванин говорил «Ведомостям», что в мировой практике pre-IPO является финальным раундом привлечения капитала, который проводится с целью подготовки компании к выходу на IPO. Как правило, это уже крупные компании, стабильно генерирующие прибыль и имеющие в своей стратегии задачу выхода на публичные рынки.