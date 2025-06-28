Около 50 компаний намерены провести pre-IPO на Мосбирже
«У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний в пайплайне. Все они на разной стадии [готовности] находятся», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
На pre-IPO, по ожиданию Овчарова, компании будут выходить по мере снижения ключевой ставки. Средний размер сделок ожидается в районе 500 млн руб. Он уточнил, что это компании из разных отраслей: «Много высокотехнологичных, есть и из реального сектора. Разброс очень широкий».
«Я думаю, что сделки до конца года точно будут, вопрос в том, сколько», – добавил Овчаров.
Pre-IPO – это привлечение капитала компанией, которое происходит на завершающих этапах перед выходом на фондовую биржу, то есть самим IPO (первичное размещение акций). На этом этапе компании открывают возможности для инвестиций ограниченному кругу инвесторов, предлагая приобрести акции до их публичного размещения.
Директор группы по сделкам на рынке акционерного капитала BCS Global Markets Андрей Ванин говорил «Ведомостям», что в мировой практике pre-IPO является финальным раундом привлечения капитала, который проводится с целью подготовки компании к выходу на IPO. Как правило, это уже крупные компании, стабильно генерирующие прибыль и имеющие в своей стратегии задачу выхода на публичные рынки.