Сбербанк назвал сроки выплаты дивидендов за 2024 год
Ориентировочной датой выплаты дивидендов акционерам Сбербанка за 2024 г. станет 22 августа. Об этом сообщили в финансовой организации.
26 февраля стало известно, что в 2024 г. чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 4,8% до 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала составила 24%. Число розничных клиентов увеличилось на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, количество активных корпоративных клиентов – более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний. Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год, превысив 44,6 трлн руб.
На следующий день председатель правления Сбербанка Герман Греф заверил, что финансовая организация выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. в полном объеме. По его словам, размер дивидендов составит 50% от прибыли банка.