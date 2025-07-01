Акционеры «Группы Астра» утвердили дивиденды в 3,15 рубля на акцию

На выплату дивидендов будет направлено 661 млн руб., или 3,15 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных 555 млн руб. за первые девять месяцев 2024 г. общая сумма дивидендов за прошлый год составила 1,2 млрд руб., что эквивалентно 5,79 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10 июля.