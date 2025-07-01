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Акционеры «Группы Астра» утвердили дивиденды в 3,15 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры «Группы Астра» на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 г. Об этом сообщили в компании.

На выплату дивидендов будет направлено 661 млн руб., или 3,15 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных 555 млн руб. за первые девять месяцев 2024 г. общая сумма дивидендов за прошлый год составила 1,2 млрд руб., что эквивалентно 5,79 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10 июля.

Кроме того, на годовом собрании был переизбран Совет директоров компании, а также утверждены аудиторы для проведения независимой проверки финансовой отчетности по РСБУ и МСФО за 2025 г.

2 июня компания сообщила о значительном росте выручки в I квартале. Показатель превысил 3 млрд руб., увеличившись на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обеспечен за счет признания доходов от ранее выполненных отгрузок, а также увеличения выручки от сопровождения продуктов.

Отмечалось, что бизнес «Группы Астра», специализирующейся на разработке инфраструктурного программного обеспечения, характеризуется выраженной сезонностью: более 70% отгрузок традиционно приходится на второе полугодие. При этом структура расходов компании остается равномерной в течение всего года.

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