Акционеры «Башнефти» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 147,31 рубля

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, ведет деятельность с 1932 г. Осуществляет добычу, переработку нефти и газа. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» включает «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл». Предприятия выпускают более 200 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины «Евро-5» и «Евро-6», дизельные топлива, а также водород, мазут, сера, углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, судовые топлива, гранулированная и комовая сера, нефтяные битумы, параксилол, более 20 наименований различных масел.