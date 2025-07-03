Акционеры «Башнефти» одобрили дивиденды за 2024 год в размере 147,31 рубля
Акционеры «Башнефти» одобрили выдачу дивидендов за 2024 г. в размере 147,31 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Всего на выплату дивидендов предприятие направит более 26 млрд руб. Из них 21,7 млрд руб. на выплату обыкновенных акций и 4 млрд руб. на привилегированные акции типа «А».
Датой, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 14 июля.
АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, ведет деятельность с 1932 г. Осуществляет добычу, переработку нефти и газа. Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» включает «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл». Предприятия выпускают более 200 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины «Евро-5» и «Евро-6», дизельные топлива, а также водород, мазут, сера, углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, судовые топлива, гранулированная и комовая сера, нефтяные битумы, параксилол, более 20 наименований различных масел.
В 2024 г. «Башнефть» увеличила запасы углеводородов на 114% благодаря эффективному проведению геологоразведочных работ и переоценке ресурсов эксплуатируемых месторождений. Общий прирост запасов составил 19,8 млн т нефтяного эквивалента.