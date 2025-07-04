Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

В июне на Мосбирже размещено почти 100 новых выпусков облигаций

Ведомости

В июне 2025 г. на Московской бирже было размещено почти 100 новых выпусков облигаций. Об этом говорится в сообщении площадки.

Совокупный объем операций с облигациями на Мосбирже в июне достиг 3,1 трлн руб. без учета однодневных бондов (для сравнения, в июне 2024 г. этот показатель составлял 1,6 трлн руб).

Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на первичном рынке за месяц составил 1,8 трлн руб., включая размещение однодневных бондов на сумму 340,4 млрд руб.

За отчетный период 55 эмитентов разместили 94 новых выпуска корпоративных долговых бумаг на общую сумму 781,4 млрд руб. Совокупный объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций достиг 932,5 млрд руб., что значительно превышает показатель июня 2024 г. – 591,9 млрд руб.

Объем вторичных торгов долговыми бумагами на Мосбирже вырос до 1,6 трлн руб. по сравнению с 860,5 млрд руб. в том же месяце в 2024 г. Частные инвесторы провели операции на рынке облигаций на сумму 472,9 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов бондами в режиме Т+ составила 28,1%.

По итогам месяца объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом по облигациям достиг 383,1 млрд руб.

3 июля сообщалось, что в июне частные инвесторы вложили в бумаги на Мосбирже 197 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. К концу месяца число физлиц с брокерскими счетами на бирже достигло 37,2 млн (+262 000 за месяц), всего ими открыто 69,8 млн счетов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных