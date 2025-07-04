В июне на Мосбирже размещено почти 100 новых выпусков облигаций
В июне 2025 г. на Московской бирже было размещено почти 100 новых выпусков облигаций. Об этом говорится в сообщении площадки.
Совокупный объем операций с облигациями на Мосбирже в июне достиг 3,1 трлн руб. без учета однодневных бондов (для сравнения, в июне 2024 г. этот показатель составлял 1,6 трлн руб).
Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на первичном рынке за месяц составил 1,8 трлн руб., включая размещение однодневных бондов на сумму 340,4 млрд руб.
За отчетный период 55 эмитентов разместили 94 новых выпуска корпоративных долговых бумаг на общую сумму 781,4 млрд руб. Совокупный объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций достиг 932,5 млрд руб., что значительно превышает показатель июня 2024 г. – 591,9 млрд руб.
Объем вторичных торгов долговыми бумагами на Мосбирже вырос до 1,6 трлн руб. по сравнению с 860,5 млрд руб. в том же месяце в 2024 г. Частные инвесторы провели операции на рынке облигаций на сумму 472,9 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов бондами в режиме Т+ составила 28,1%.
По итогам месяца объем внебиржевых сделок с центральным контрагентом по облигациям достиг 383,1 млрд руб.
3 июля сообщалось, что в июне частные инвесторы вложили в бумаги на Мосбирже 197 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. К концу месяца число физлиц с брокерскими счетами на бирже достигло 37,2 млн (+262 000 за месяц), всего ими открыто 69,8 млн счетов.