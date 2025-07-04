В июне на Мосбирже размещено почти 100 новых выпусков облигаций

Объем вторичных торгов долговыми бумагами на Мосбирже вырос до 1,6 трлн руб. по сравнению с 860,5 млрд руб. в том же месяце в 2024 г. Частные инвесторы провели операции на рынке облигаций на сумму 472,9 млрд руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов бондами в режиме Т+ составила 28,1%.