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Частные инвесторы в июне вложили 197 млрд рублей в бумаги на Мосбирже

Ведомости

В июне 2025 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже 197,5 млрд руб. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2024 г., говорится в сообщении площадки.

По состоянию на конец июня количество физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 37,2 млн человек (+262 000 за месяц). Всего ими открыто 69,8 млн счетов. Активность на фондовом рынке продемонстрировали 3,7 млн человек, из которых 326 000 являются квалифицированными частными инвесторами.

Распределение инвестиций выглядит следующим образом: акции – 5,1 млрд руб. (+24% год к году), облигации – 157,2 млрд руб. (трехкратный рост за год), паи фондов – 35,2 млрд руб. (+61% по сравнению с июнем 2024 г.).

На индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) был зафиксирован торговый оборот в размере 247,3 млрд руб. Из них 58% пришлось на сделки с акциями, 18% – с облигациями и 24% – с паями фондов.

Среди наиболее популярных акций в портфелях частных инвесторов в июне лидировали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,1% и 7,1% соответственно), бумаги «Лукойла» (13,6%), «Газпрома» (12,7%), «Т-Технологий» (6,7%), X5 Group (6,2%), банка ВТБ (6,0%), «Роснефти» (5,7%), «Яндекса» (5,5%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,4%).

Сообщалось, что с 4 июля Мосбиржа расширит перечень акций, добавив 33 новых эмиссии российских компаний для утренних и вечерних торгов. После этого изменения общее число инструментов, доступных на дополнительной торговой сессии выходного дня, составит 154.

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