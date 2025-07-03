Частные инвесторы в июне вложили 197 млрд рублей в бумаги на Мосбирже

По состоянию на конец июня количество физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 37,2 млн человек (+262 000 за месяц). Всего ими открыто 69,8 млн счетов. Активность на фондовом рынке продемонстрировали 3,7 млн человек, из которых 326 000 являются квалифицированными частными инвесторами.