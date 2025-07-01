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Мосбиржа с 4 июля добавит еще 33 акции на утренние и вечерние торги

Ведомости

На утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи с 4 июля станут доступны еще 33 акции российских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки. 

Со следующего дня эти бумаги, а также акции Объединенной вагонной компании и корпорации «ВСМПО-Ависма» станут доступны инвесторам на торгах в выходные дни.

После нововведений общее количество торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 154, сообщили в Мосбирже. Пять из них являются биржевыми фондами.

С 28 июня Московская биржа запустила расчет индекса IMOEX2 в выходные дни в рамках дополнительной сессии. Показатель отражает динамику рынка с 10:00 до 19:00 мск .Таким образом, индекс Мосбиржи охватит все действующие сессии: утреннюю, основную, вечернюю и выходную. В будние дни он рассчитывается с 07:00 до 23:50 мск, а в основной сессии индекс публикуется под тикером IMOEX с 09:50 до 18:50 мск. В остальное время, включая выходные, используется тикер IMOEX2. Методики расчета обоих индексов идентичны. Официальным значением закрытия остается значение IMOEX на 18:50.

27 июня Мосбиржа анонсировала запуск нового климатического индикатора – индекса климатической устойчивости ICLIMATE, отражающего ESG-профиль нефинансовых компаний.

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