Курс биткоина впервые превысил $112 000
Курс биткоина обновил исторический максимум, впервые превысив $112 000. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
Пика стоимости криптовалюта достигла в 22:50 мск. Уже к 23:05 мск биткоин торговался по $111 800. По данным Binance, за последние сутки цена токена выросла на 2,79%.
26 февраля стоимость биткоина опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г. К 21:40 мск биткоин находился на отметке в $84,154 (-3,75%). До этого, 20 февраля стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув $109 000. В начале 2024 г. самая популярная криптовалюта стоила всего $50 000.