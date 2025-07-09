Курс биткоина впервые превысил $112 000

26 февраля стоимость биткоина опустилась ниже $85 000 впервые с ноября 2024 г. К 21:40 мск биткоин находился на отметке в $84,154 (-3,75%). До этого, 20 февраля стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув $109 000. В начале 2024 г. самая популярная криптовалюта стоила всего $50 000.