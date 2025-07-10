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Более трети объема торгов на Мосбирже в июне пришлось на товарные инструменты

Ведомости

Сделки с товарными фьючерсами и опционами заняли в июне 38,5% объема операций физических лиц на срочном рынке Мосбиржи, сообщил «Ведомостям» представитель площадки. Общий объем составил 10,2 трлн руб. в сравнении с 8,8 трлн руб. в аналогичный месяц 2024 г.

С фьючерсами и опционами поработали 185 000 клиентов за месяц, что на 47 000 человек больше, чем в июне 2025 г. (138 000). На операции с валютными производными пришлось 32,2% сделок. Доля операций с деривативами на индексы и акции достигла 29,3%.

Среди наиболее популярных инструментов в портфелях физических лиц представители площадки выделили квартальные фьючерсы на валютные пары «китайский юань – российский рубль» (CNY) и «доллар США – российский рубль» (Si), вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF) и др.

В рамках вечерней торговой сессии происходит 14% сделок от их общего количества, согласно июньским результатам. На утренние торги в этом месяце пришлось 5,7% от объема торгов.

До этого площадка сообщала, что в июне 2025 г. на ней было размещено почти 100 новых выпусков облигаций. Совокупный объем операций с облигациями на Мосбирже в июне достиг 3,1 трлн руб. без учета однодневных бондов (для сравнения: в июне 2024 г. этот показатель составлял 1,6 трлн руб.).

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