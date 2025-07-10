Более трети объема торгов на Мосбирже в июне пришлось на товарные инструменты
Сделки с товарными фьючерсами и опционами заняли в июне 38,5% объема операций физических лиц на срочном рынке Мосбиржи, сообщил «Ведомостям» представитель площадки. Общий объем составил 10,2 трлн руб. в сравнении с 8,8 трлн руб. в аналогичный месяц 2024 г.
С фьючерсами и опционами поработали 185 000 клиентов за месяц, что на 47 000 человек больше, чем в июне 2025 г. (138 000). На операции с валютными производными пришлось 32,2% сделок. Доля операций с деривативами на индексы и акции достигла 29,3%.
Среди наиболее популярных инструментов в портфелях физических лиц представители площадки выделили квартальные фьючерсы на валютные пары «китайский юань – российский рубль» (CNY) и «доллар США – российский рубль» (Si), вечные контракты на эти валютные пары (USDRUBF и CNYRUBF) и др.
В рамках вечерней торговой сессии происходит 14% сделок от их общего количества, согласно июньским результатам. На утренние торги в этом месяце пришлось 5,7% от объема торгов.