Более трети объема торгов на Мосбирже в июне пришлось на товарные инструменты

До этого площадка сообщала, что в июне 2025 г. на ней было размещено почти 100 новых выпусков облигаций. Совокупный объем операций с облигациями на Мосбирже в июне достиг 3,1 трлн руб. без учета однодневных бондов (для сравнения: в июне 2024 г. этот показатель составлял 1,6 трлн руб.).