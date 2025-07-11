Три банка сняли ограничения по акциям «Южуралзолота»

В «Сбере» сообщили изданию, что данное решение было принято «на основании нового судебного акта, который заменяет ранее установленные меры». Содержимое предыдущего документа не было обнародовано. Кроме того, в банке подчеркнули, что торговые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» станут возможны после возобновления торгов на Московской бирже.