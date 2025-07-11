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Три банка сняли ограничения по акциям «Южуралзолота»

Ведомости

«Сбер», Альфа-банк и ВТБ сняли ограничения по по акциям «Южуралзолота» (ЮГК). Об этом сообщает РБК.

В «Сбере» сообщили изданию, что данное решение было принято «на основании нового судебного акта, который заменяет ранее установленные меры». Содержимое предыдущего документа не было обнародовано. Кроме того, в банке подчеркнули, что торговые операции с ценными бумагами «Южуралзолота» станут возможны после возобновления торгов на Московской бирже.

4 июля Московская биржа и СПБ биржа приостановили торги акциями ЮГК во всех режимах торгов. Зампред Банка России Филипп Габуния на финконгрессе объяснил, что в связи с ситуацией, из-за которой возникла очень высокая волатильность в акциях, а также потенциальными потерями инвесторов, Центробанк принял решение временно приостановить торги, «дабы дать рынку успокоиться».

Генпрокуратура 3 июля обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. По данным «Ведомостей», причиной иска стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.

9 июля Брокер ВТБ наложил арест на акции ЮГК миноритарных владельцев. По мнению исполнительного директора Ассоциации розничных инвесторов Ильи Херсонцева, акции арестованы депозитарием на основании исполнительного листа, который выдал суд по делу об изъятии акций ЮГК у мажоритарных акционеров.

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