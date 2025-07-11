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Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ из-за их падения на 23%

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Московская биржа (MOEX) провела дискретный аукцион по акциям ВТБ (MOEX: VTBR) в связи с резким снижением их стоимости на 23%. Аукцион состоялся с 10:14 до 10:44 мск в режиме торгов Т+.

По состоянию на 10:10 мск текущая цена акций составила 71,94 руб., что на 23,44% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня (93,97 руб.). Снижение цены на 20% и более произошло в течение 10 минут подряд, что стало основанием для проведения дискретного аукциона.

Дискретные аукционы проводятся биржей для стабилизации торгов в случае резких колебаний цен. По данным на 12:20 стоимость акций ВТБ на Мосбирже составляет 72,39 руб.

Резкое падение котировок связано с дивидендным гэпом. В четверг, 10 июля, был последний день, когда акции можно было купить и получить по ним дивиденды – за 2024 г. акционеры получат по 25,58 руб. на акцию. По цене закрытия 10 июля это давало дивдоходность 27%. Как правило, акции во время дивидендного гэпа падают на величину дивидендов.

В апреле наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в объеме, соответствующем 50% от рекордной чистой прибыли компании по МСФО. Дата закрытия реестра акционеров для получения выплат была установлена на 11 июля.

Тогда рекомендация наблюдательного совета стала неожиданностью, поскольку до этого ВТБ не распределял прибыль с 2020 г. В 2022 г. группа столкнулась с серьезным кризисом, демонстрируя рекордный убыток в размере 667,5 млрд руб. Однако в 2024 г. банк показал рекордную чистую прибыль второй год подряд – 551,4 млрд руб., что на 28% выше показателя предыдущего года. Рентабельность капитала достигла 22,9%.

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