Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям ВТБ из-за их падения на 23%

Резкое падение котировок связано с дивидендным гэпом. В четверг, 10 июля, был последний день, когда акции можно было купить и получить по ним дивиденды – за 2024 г. акционеры получат по 25,58 руб. на акцию. По цене закрытия 10 июля это давало дивдоходность 27%. Как правило, акции во время дивидендного гэпа падают на величину дивидендов.