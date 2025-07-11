Торги акциями «Южуралзолота» возобновятся с 14 июля

Первая площадка объявила о том, что совершение сделок с бумагами, связанные с ЮГК, будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях (начнутся с аукциона открытия в 09:50 мск). На СПБ бирже торги начнутся в 10:00 мск. Кроме того, обе биржи сообщили о возобновлении торгов акциями ЮГК с 15 июля во всех режимах с 7:00 мск, включая утреннюю и вечернюю дополнительные сессии.