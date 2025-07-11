Торги акциями «Южуралзолота» возобновятся с 14 июля
Мосбиржа и СПБ биржа возобновят их с 14 июля торги акциями «Южуралзолота». Они были приостановлены на фоне разбирательства по делу основного владельца активов Константина Струкова.
Первая площадка объявила о том, что совершение сделок с бумагами, связанные с ЮГК, будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях (начнутся с аукциона открытия в 09:50 мск). На СПБ бирже торги начнутся в 10:00 мск. Кроме того, обе биржи сообщили о возобновлении торгов акциями ЮГК с 15 июля во всех режимах с 7:00 мск, включая утреннюю и вечернюю дополнительные сессии.
Обе площадки приостановили торги 4 июля. Зампред ЦБ Филипп Габуния на финконгрессе объяснил, что на фоне ожидания решения суда по иску Генпрокуратуры возникла очень высокая волатильность в акциях ЮГК. В связи с потенциальными потерями инвесторов Центробанк принял решение временно приостановить торги, «дабы дать рынку успокоиться».
Речь идет об иске с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. Причиной стал конфликт интересов: Струков совмещал должность депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли.
11 июля суд удовлетворил иск в полном объеме. Представляющий интересы ЮГК адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин заявил «Ведомостям», что решение об обжаловании примут позднее, когда получат текст решения.
После этого сняли ограничения по ценным бумагам компании «Сбер», Альфа-банк и ВТБ. В первом из них сообщали, что торговые операции с акциями ЮГК станут возможны после возобновления торгов на Московской бирже.