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В «Сберинвестициях» назвали главные тренды на фондовом рынке

Ведомости

Во II квартале клиенты «Сберинвестиций» предпочитали облигации с фиксированным купоном. Они лидируют в объеме нетто-покупок – 65 млрд руб., или 48% от всех вложений. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова. Чистый приток средств клиентов «Сберинвестиций» в ОФЗ с фиксированным доходом достиг 15 млрд рублей (11%). По итогам I квартала нетто-покупки корпоративных «фиксов» составили 70 млрд руб. (46%), ОФЗ – 21 млрд руб. (14%).

В первом полугодии инвесторы стремились зафиксировать высокую купонную доходность на длительный период, поэтому брокер Сбербанка фиксировал смещение спроса из флоатеров в «фиксы», констатирует Кубезова. Во втором квартале ключевая ставка снизилась с 21 до 20% годовых, активно обсуждалось влияние проинфляционных факторов на денежно-кредитную политику, ориентиры по динамике снижения ставки и перспективы экономического роста, перечисляет она.

Также у инвесторов восстанавливается интерес к акциям, заметила Кубезова. Их доля в объеме нетто-покупок во II квартале выросла с 10 до 22%, чистый приток составил 29 млрд руб. против 15 млрд руб. кварталом ранее. Среди эмитентов по объему чистых вложений лидируют «Лукойл», X5, ВТБ, «Газпром», «Интер РАО». А по объему активов в портфелях в тройке самых популярных – Сбербанк, «Лукойл» и «Газпром».

За полгода число клиентов «Сберинвестиций» выросло на 8% до 7,5 млн, поделилась Кубезова. С начала года брокерский счет открыли на 30% больше клиентов, чем за первые шесть месяцев 2024 г. Инвесторы завели на брокерские счета на 44% больше денег, чем за тот же период прошлого года, а приток средств на ИИС увеличился в пять раз. Во многом таким результатам способствует растущая активность инвесторов в регионах, заметила Кубезова. По числу инвесторов, открывших счет в «Сберинвестициях», в первом полугодии лидируют Ростовская, Московская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области.

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