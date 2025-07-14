В «Сберинвестициях» назвали главные тренды на фондовом рынке

За полгода число клиентов «Сберинвестиций» выросло на 8% до 7,5 млн, поделилась Кубезова. С начала года брокерский счет открыли на 30% больше клиентов, чем за первые шесть месяцев 2024 г. Инвесторы завели на брокерские счета на 44% больше денег, чем за тот же период прошлого года, а приток средств на ИИС увеличился в пять раз. Во многом таким результатам способствует растущая активность инвесторов в регионах, заметила Кубезова. По числу инвесторов, открывших счет в «Сберинвестициях», в первом полугодии лидируют Ростовская, Московская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области.