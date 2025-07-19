«БКС холдинг» объявил об изменении в составе собственников
Основатель и основной владелец «БКС холдинга» Олег Михасенко продал группу гендиректору ООО «Компания БКС» и директору «БКС холдинг» Виталию Шелиховскому. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В «БКС мир инвестиций» указали, что изменение структуры владения произошло в рамках долгосрочной стратегии развития группы, предполагающей выход на первичное публичное размещение (IPO) на российском рынке в 2026 г. При этом система корпоративного управления группы не меняется.
2 июля «Ведомости» писали, что Инвестбанк в составе группы БКС, BCS Global Markets, восстановил доступ к рынку США. Компания предлагает клиентам торговать «реальными» американскими ценными бумагами – акциями с возможностью получать дивиденды, облигациями, а также ETF на акции и криптоактивы. Активы учитываются в центральном депозитарии США.