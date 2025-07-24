ЦБ одобрил инициативу о программе долгосрочной мотивации менеджмента в РФ
Банк России выступает в поддержку инициативы Минфина РФ о внедрении в России программы долгосрочной мотивации менеджмента (ПДМ) для компаний-эмитентов, чьи акции которых допущены к организованным торгам на бирже или запланированы к публичному размещению, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
По мнению представителей ЦБ, возможные изменения смогут увеличить заинтересованность менеджмента в росте акционерной стоимости бизнеса. В Банке России напомнили, что предложение Минфина также соответствует кодексу ответственного инвестирования, который 16 июля опубликовал регулятор. Он преследует те же цели.
«У компаний с госучастием ПДМ неприменимы из-за постановления правительства от 13.02.2023 № 209, которое ставит переменную часть вознаграждения в зависимость от операционных KPI и делает невозможной ее зависимость от капитализации», – пояснили при этом в ЦБ. Минфин же в рамках инициативы по внедрению ПДМ предлагает «ввести понятие ПДМ для текущих и будущих эмитентов, разрешает привязывать вознаграждение к другим KPI».
Ведомство предложило внедрение ПДМ 23 июля. Вознаграждение для менеджмента предусмотрено в форме акций компании или производных финансовых инструментов, чья доходность привязана к котировкам ее ценных бумаг. С учетом изменений Минфин прогнозирует рост капитализации фондового рынка до уровня не менее 66% ВВП к 2030 г.