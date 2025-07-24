ЦБ одобрил инициативу о программе долгосрочной мотивации менеджмента в РФ

«У компаний с госучастием ПДМ неприменимы из-за постановления правительства от 13.02.2023 № 209, которое ставит переменную часть вознаграждения в зависимость от операционных KPI и делает невозможной ее зависимость от капитализации», – пояснили при этом в ЦБ. Минфин же в рамках инициативы по внедрению ПДМ предлагает «ввести понятие ПДМ для текущих и будущих эмитентов, разрешает привязывать вознаграждение к другим KPI».