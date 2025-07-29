«Евраз» может создать ПАО в рамках выхода на Мосбиржу в 2026 году

ПАО «Евраз» будет иметь место регистрации в Нижнем Тагиле. В него войдут два филиала компании, в том числе Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат (последний включает в себя «Евразруду»). Группа станет представлять около 60 юридических лиц, которые будут работать в качестве дочерних предприятий «Евраза».