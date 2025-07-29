«Евраз» может создать ПАО в рамках выхода на Мосбиржу в 2026 году
В публичное акционерное общество, которое планирует создать «Евраз» войдут активы металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских предприятий, принадлежащих компании, сообщили ее представители. Пройти процедуру листинга и выйти на торги на Мосбирже бизнес намерен в первые шесть месяцев 2026 г.
«Создание объединенной компании обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты, включая экологические, сохранить рабочие места и социальные программы для всех сотрудников "Евраз"», – отмечается в публикации. Кроме того, компания подчеркнула возможность развития различных проектов в городах присутствия.
ПАО «Евраз» будет иметь место регистрации в Нижнем Тагиле. В него войдут два филиала компании, в том числе Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат (последний включает в себя «Евразруду»). Группа станет представлять около 60 юридических лиц, которые будут работать в качестве дочерних предприятий «Евраза».
«Евраз» - крупнейшая металлургическая и горнодобывающая компания. Она занимается добычей руды и угля, а также создает продукцию из стали. Ее активы распределены не только в РФ, но и в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира находится в Лондоне.