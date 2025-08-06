Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Стоимость бензина Аи-95 на СПБ бирже побила рекорд третий день подряд

Ведомости

Стоимость бензина на СПБ бирже марки «Премиум-95» достигла 78 816 руб. за 1 т, что стало новым историческим рекордом, который обновляется в этом сегменте третий день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,45%. Его цена выросла до 67 620 руб. за 1 т, что приблизило и этот продукт к рекордной биржевой стоимости. В сентябре 2023 г. она была зафиксирована на уровне 70 508 руб. за 1 т.

Летнее дизельное топливо стало дороже на 0,25% и достигло стоимости в 58 452 руб. за 1 т. Стоимость топочного мазута увеличилась на 0,6% до 23 139 руб. за 1 т, а сжиженных углеводородных газов – почти на 7% до 19 799 руб. за 1 т.

В апреле «Ведомости» писали о том, что Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. – до 110 млн т в год. Ведомство прогнозировало увеличение показателя по марке АИ-95 почти вдвое, до 35 млн т. Потребление дизельного топлива, согласно Минэнерго, вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин АИ-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных