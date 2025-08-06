Стоимость бензина Аи-95 на СПБ бирже побила рекорд третий день подряд
Стоимость бензина на СПБ бирже марки «Премиум-95» достигла 78 816 руб. за 1 т, что стало новым историческим рекордом, который обновляется в этом сегменте третий день подряд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Бензин Аи-92 подорожал на 0,45%. Его цена выросла до 67 620 руб. за 1 т, что приблизило и этот продукт к рекордной биржевой стоимости. В сентябре 2023 г. она была зафиксирована на уровне 70 508 руб. за 1 т.
Летнее дизельное топливо стало дороже на 0,25% и достигло стоимости в 58 452 руб. за 1 т. Стоимость топочного мазута увеличилась на 0,6% до 23 139 руб. за 1 т, а сжиженных углеводородных газов – почти на 7% до 19 799 руб. за 1 т.
В апреле «Ведомости» писали о том, что Минэнерго ожидает роста спроса на бензин и дизель в России к 2050 г. на 18% в сравнении с 2024 г. – до 110 млн т в год. Ведомство прогнозировало увеличение показателя по марке АИ-95 почти вдвое, до 35 млн т. Потребление дизельного топлива, согласно Минэнерго, вырастет на 22% и составит 67 млн т. В то же время спрос на бензин АИ-92 снизится в 2,5 раза до 8 млн т.