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Мосбиржа промаркировала акции нескольких компаний за неполное раскрытие

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московская биржа присвоила специальные отметки о неполном раскрытии информации акциям ряда крупных эмитентов. Первым об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Маркировку среди прочих получили акции «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», НМТП, «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Отсрочка для устранения нарушений по раскрытию информации закончилась для ряда эмитентов 1 октября.

30 января Минюст зарегистрировал указание Банка России, согласно которому биржи должны маркировать акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие данных о своей деятельности. Кредитным рейтинговым агентствам необходимо присваивать им некредитные и кредитные рейтинги.

Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше информации, чем предусматривают постановления правительства № 1102 и № 1173. Эта отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит, что из-за недостатка сведений нельзя проводить мониторинг деятельности эмитента и оценить его финансовое положение.

9 апреля Мосбиржа начала маркировать ценные бумаги компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Тогда же такую маркировку получили 17 бумаг шести эмитентов. До 1 октября она не применялась для акций российских компаний из перечня обществ, которые вправе сами определять состав и объем данных, подлежащей раскрытию.

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