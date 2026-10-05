Мосбиржа промаркировала акции нескольких компаний за неполное раскрытие

9 апреля Мосбиржа начала маркировать ценные бумаги компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Тогда же такую маркировку получили 17 бумаг шести эмитентов. До 1 октября она не применялась для акций российских компаний из перечня обществ, которые вправе сами определять состав и объем данных, подлежащей раскрытию.