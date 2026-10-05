Мосбиржа промаркировала акции нескольких компаний за неполное раскрытие
Московская биржа присвоила специальные отметки о неполном раскрытии информации акциям ряда крупных эмитентов. Первым об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Маркировку среди прочих получили акции «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», НМТП, «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».
Отсрочка для устранения нарушений по раскрытию информации закончилась для ряда эмитентов 1 октября.
30 января Минюст зарегистрировал указание Банка России, согласно которому биржи должны маркировать акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие данных о своей деятельности. Кредитным рейтинговым агентствам необходимо присваивать им некредитные и кредитные рейтинги.
Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше информации, чем предусматривают постановления правительства № 1102 и № 1173. Эта отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит, что из-за недостатка сведений нельзя проводить мониторинг деятельности эмитента и оценить его финансовое положение.
9 апреля Мосбиржа начала маркировать ценные бумаги компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Тогда же такую маркировку получили 17 бумаг шести эмитентов. До 1 октября она не применялась для акций российских компаний из перечня обществ, которые вправе сами определять состав и объем данных, подлежащей раскрытию.