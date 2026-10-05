Акционеры ЮГК переизбрали совет директоров и ревизионную комиссию

Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) по итогам первых шести месяцев по МСФО составила 15,38 млрд руб., что в 2,1 раза больше результата год к году. Выручка выросла на 90% и составила 84,12 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на золото и росте производства на 30%. Показатель EBITDA вырос на 147% до 38,1 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – до 45,3% (+10,5 п. п.).