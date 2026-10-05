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Акционеры ЮГК переизбрали совет директоров и ревизионную комиссию

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акционеры ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) на общем собрании переизбрали совет директоров и ревизионную комиссию, досрочно прекратив полномочия предыдущих составов. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Собрание прошло 2 октября. В новый совет директоров вошли все девять кандидатов, выдвинутых на девять мест. ФИО избранных членов не раскрываются в соответствии с постановлением правительства об особенностях раскрытия информации.

Повестка внеочередного собрания акционеров была определена в связи с получением уведомлений от трех членов совета директоров ЮГК досрочно прекратить свои полномочия.

17 июля стало известно, что «БТС – мост холдинг» получил право распоряжаться 149,8 млрд голосующих акций ЮГК. Это соответствует доле в размере 67,25% уставного капитала общества. Пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляла 162 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) по итогам первых шести месяцев по МСФО составила 15,38 млрд руб., что в 2,1 раза больше результата год к году. Выручка выросла на 90% и составила 84,12 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на золото и росте производства на 30%. Показатель EBITDA вырос на 147% до 38,1 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – до 45,3% (+10,5 п. п.).

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