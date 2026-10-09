Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SMLT237,4-0,84%CNY Бирж.12,667-0,1%IMOEX2 313,86+0,07%RTSI853,37+0,07%RGBI110,52-0,14%RGBITR760,53-0,1%
Главная / Инвестиции /

Дневной объем торгов акциями «Яндекса» достиг 13 млрд рублей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Дневной объем торгов акциями «Яндекса» достиг 13,49 млрд руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Сумма побила максимум конца июля 2024 г., когда компания завершала редомициляцию.

Объем вырос из-за того, что инвесторы распродают акции. По состоянию на 15:24 мск ценные бумаги торгуются по 3368 руб., что на 5,87% меньше стоимости на момент закрытия предыдущего дня.

8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, из-за чего на объекте произошел пожар. После этого российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов.

В ночь на 9 октября украинские беспилотники ударили по дата-центру в Калуге. В компании заявили, что дата-центры – это «железное сердце» «Яндекса», подчеркнув, что их работоспособность критична для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей.

Читайте также:В АЦП оценили последствия ущерба от атаки на дата-центр «Яндекса»
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её