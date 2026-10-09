Дневной объем торгов акциями «Яндекса» достиг 13 млрд рублей
Дневной объем торгов акциями «Яндекса» достиг 13,49 млрд руб., свидетельствуют данные Мосбиржи. Сумма побила максимум конца июля 2024 г., когда компания завершала редомициляцию.
Объем вырос из-за того, что инвесторы распродают акции. По состоянию на 15:24 мск ценные бумаги торгуются по 3368 руб., что на 5,87% меньше стоимости на момент закрытия предыдущего дня.
8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасове Рязанской области, из-за чего на объекте произошел пожар. После этого российские сайты и приложения столкнулись с массовыми перебоями: пользователи не могли открыть ресурсы СМИ, транспортных компаний и онлайн-сервисов.
В ночь на 9 октября украинские беспилотники ударили по дата-центру в Калуге. В компании заявили, что дата-центры – это «железное сердце» «Яндекса», подчеркнув, что их работоспособность критична для сервисов, ставших частью повседневной жизни людей.