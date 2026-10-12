Цена акций VK на Мосбирже выросла на 7%
По состоянию на 19:18 мск 12 октября цена акций VK выросла на 7,02% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 133,05 руб. Объем торгов составил 3,40 млрд руб.
На закрытие торгов 9 октября цена акций VK составила 119,95 руб., оборот торгов достиг 921,48 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций VK снизилась на 49,7%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.