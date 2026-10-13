«Икс 5 финанс» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей

2 октября «Икс 5 финанс» разместило десятилетний флоатер серии 003P-22 на 22,5 млрд руб. Купоны по выпуску ежемесячные. Они рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 120 б. п. Предусмотрена оферта через полтора года – 540 дней.