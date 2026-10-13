«Икс 5 финанс» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей
ООО «Икс 5 финанс» зафиксировало объем размещения облигаций серии 003P-23 на уровне 15 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходил с 11:00 до 15:00 мск 13 октября.
Финальный ориентир ставки купона составил 14,4% годовых, что соответствует доходности 15,39% годовых. Ставка со второго по 12-й ежемесячный купон будет равна ставке первого купона, объявлена годовая оферта.
Организаторами указаны Альфа-банк, банк «Дом.РФ», БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Андеррайтер – «Синара». Дата техразмещения запланирована на 19 октября.
2 октября «Икс 5 финанс» разместило десятилетний флоатер серии 003P-22 на 22,5 млрд руб. Купоны по выпуску ежемесячные. Они рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 120 б. п. Предусмотрена оферта через полтора года – 540 дней.
24 июня АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Корпоративный центр икс 5» и облигаций ООО «Икс 5 финанс» на уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом.