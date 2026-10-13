«Икс 5 финанс» соберет заявки на 10-летние облигации
ООО «Икс 5 финанс» проведет сбор заявок на 10-летние облигации с 11:00 до 15:00 мск 13 октября, сообщается на ленте раскрытия информации.
Речь идет о серии облигаций с постоянным купоном 003P-23. Ставка со второго по 12-й ежемесячный купон будет равна ставке первого купона, объявлена годовая оферта. Андеррайтером указан банк «Синара». Дата техразмещения пока не раскрывается.
«Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщил, что объем выпуска составит не менее 10 млрд руб. и не более 14,5 млрд руб.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило всем облигациям ООО «Икс 5 финанс» выпуска 003Р кредитный рейтинг ruAAA со «стабильным» прогнозом.
2 октября «Икс 5 финанс» разместило десятилетний флоатер серии 003P-22 на 22,5 млрд руб. Купоны по выпуску ежемесячные. Они рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред 120 б. п. Предусмотрена оферта через полтора года – 540 дней.