Фильм «Красавица и чудовище» остался лидером проката

Диснеевская экранизация «Красавицы и чудовища» осталась лидером проката, заработав в Северной Америке $88,3 млн – это четвертый в истории результат сборов второго уикенда. Общая касса фильма в национальном прокате уже $315 млн – по этому показателю картина тоже четвертая: отметку в $300 млн быстрее преодолели «Звездные войны: пробуждение Силы» (за пять дней), «Мир юрского периода» (за восемь) и первые «Мстители» (за девять), от которых «Красавица и чудовище» отстали всего на один день.

Достижения «Красавицы и чудовища» в международном прокате – $119,2 млн за уикенд. Общемировые сборы уже достигли $690,3 млн. Таким образом, «Красавица и чудовище» – четвертый подряд диснеевский релиз, собравший больше $600 млн по всему миру: перед ним это сделали «Доктор Стрэндж», «Моана» и «Изгой-один. Звездные войны: истории».

На второй строчке американской десятки стартовали «Могучие рейнджеры». Супергерои-подростки заработали $40,5 млн в 3693 кинотеатрах и очень понравились премьерной публике, 30% которой были моложе 18 лет, – эти зрители выставили фильму высшую оценку А+ по шкале CinemaScore. Аудитория постарше была чуть сдержанней и ставила просто А.

Вторую премьеру уикенда – фантастический триллер «Живое» – встретили гораздо хуже. Картина заняла четвертую строчку американской таблицы, получила низкую зрительскую оценку С+ и собрала всего $12,6 млн. Немногим лучше сборы в международном прокате – $16,1 млн с 56 территорий. Лидирует Россия ($3,1 млн), недаром капитана космической станции сыграла наша Ольга Дыховичная.

По материалам boxofficemojo.com