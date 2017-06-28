В Челябинске станцевали «Иду (Любовь и страсть Иды Рубинштейн)»

В Челябинске станцевали условный Париж Андрей Голубев

Спектакль об Иде Рубинштейн, одной из самых ярких русских танцовщиц начала ХХ в., открыл международный фестиваль в честь звезды конца века Екатерины Максимовой.

С Челябинском ее связала одна из любимых учениц – Татьяна Предеина, благодаря которой о местном театре оперы и балета узнали за пределами страны. Сегодня Предеина сосредоточена на педагогической работе, а труппа, пройдя сложные времена, ищет собственное лицо.

Шестьдесят танцовщиков несут стандартный репертуар, от скромной «Анюты» до массивных «Баядерки», «Дон Кихота», «Эсмеральды» – без этого стандартного набора здания с колоннами на центральных площадях городов-миллионников у нас кажутся нерентабельными. Но в афишу девятого фестиваля их включать не стали, пожертвовав излюбленным провинциальным форматом «залетные звезды в наших собственных декорациях». Вместо этого предложили публике спектакли и стили, которых нет в собственном репертуаре. Из соседнего Екатеринбурга привезли победителя последней «Золотой маски» – «Ромео и Джульетту» Вячеслава Самодурова, созданных на стыке неоклассического балета, драматического театра и кино. «Иерусалимский балет» показал сборную программу неоклассики, включавшую постановки Нади Тимофеевой, Марины Кеслер, Егора Меньшикова и Одеда Ронена.

Сезон фестивалей Челябинский «В честь Екатерины Максимовой» завершает цикл международных балетных фестивалей, проходящих в российской провинции. Этот цикл включает осенний фестиваль, посвященный Алле Шелест в Самаре, «Стерх» в Якутске, Улановский зимний фестиваль в Йошкар-Оле и два Нуреевских – в Казани и Уфе, проходящие в мае.

Челябинская труппа предстала в новом спектакле «Ида». Как известно, Ида Рубинштейн, чьи бесконечно длинные линии и бестелесный образ сохранил знаменитый портрет Серова, жила так, что могла бы стать героиней и современной мыльной оперы, и детектива, и монографии из серии ЖЗЛ. Но авторы балетного либретто не стали пользоваться ни одним из этих путей. Если бы не зафиксированное в названии имя, можно было бы предположить, что это обобщенная история любой успешной актрисы – не исключено, что Сары Бернар, или Веры Комиссаржевской, или Анны Павловой: кто из них не прошел через соперничество, признание, поклонение, утраченную любовь. Наводку дает возникающее в коллаже французской музыки рубежа веков равелевское «Болеро»: именно Ида Рубинштейн первой вывела его на балетную сцену, заказав постановку Брониславе Нижинской.

Хореограф из Петербурга Надежда Калинина, которой досталось уже готовое либретто, подошла к постановке со всем инструментарием выпускницы балетмейстерского факультета Петербургской консерватории и привыкшего работать по разнообразным заказам постановщика. Для нее не стало проблемой придумать ни парижский свет, ни условную дягилевскую труппу всего для 12 пар кордебалета, не забывая при этом выводить вперед слаженный и дееспособный женский состав и оставлять в тени часть предпенсионного мужского. Попыталась Калинина придумать индивидуальную лексику и для персонажей балета – возлюбленного героини Вальтера, Хореографа, Художника (который оказывается в либретто Александром Бенуа). Но, следуя за либретто, картины сменяются с калейдоскопической скоростью, не оставляя времени на то, чтобы разобраться в характерах героев и их отношениях. Здесь на помощь постановщику приходят исполнители – Александр Цвариани (Художник), Валерий Целищев (Вальтер) и по праву берущая на себя роль лидера Екатерина Хомкина-Сафронова (Ида), в чьем танце бесшовно соединяются неоклассическая лексика, эффектная драмбалетная подача и пластические изломы, позаимствованные из балетов Эйфмана. Сладостные узнаваемые мелодии Сен-Санса и Форе, силуэты Парижа в сценографии Антона Сластникова и костюмы Елены Сластниковой, напоминающие о летящих силуэтах эпохи джаза, в соединении с изящной хореографией складываются в мюзикл, поднятый на пуанты. Этот жанр сегодня оказался самым востребованным на российских просторах, вырвавшись за пределы театров музкомедии и угнездившись и в оперных театрах, и в драме. Челябинск, встретивший новый балет стоячей овацией, не стал исключением.

Челябинск