Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов спели в Москве
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Звездная оперная пара Анна Нетребко – Юсиф Эйвазов дала в Концертном зале Чайковского концерт из оперных арий. Лучшие голоса земли спели два отделения итальянской музыки, не забывая уступать сцену Владимиру Спивакову и его оркестру, которые слегка разгрузили певцов, шикарно сыграв все возможные интермеццо, увертюры и антракты.
Голос Анны Нетребко теперь звучит крепко и плотно, но привольно – он летит в зал, ситуацию в котором артистка контролирует так, будто поет для каждого слушателя в отдельности. Трудно сказать, что получилось лучше – арии из «Макбета» или «Аиды» Верди, Недда из «Паяцев» Леонкавалло или «Валли» Каталани. Что удивительнее всего, Нетребко спела сцену сумасшествия Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова, словно вспомнив прошлое, когда она пела лирико-колоратурным голосом, – и отлично справилась, не размочив густых красок.
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