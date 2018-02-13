Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов спели в Москве

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Голос Анны Нетребко теперь звучит крепко и плотно, но привольно Евгений Разумный / Ведомости

Звездная оперная пара Анна Нетребко – Юсиф Эйвазов дала в Концертном зале Чайковского концерт из оперных арий. Лучшие голоса земли спели два отделения итальянской музыки, не забывая уступать сцену Владимиру Спивакову и его оркестру, которые слегка разгрузили певцов, шикарно сыграв все возможные интермеццо, увертюры и антракты.

Голос Анны Нетребко теперь звучит крепко и плотно, но привольно – он летит в зал, ситуацию в котором артистка контролирует так, будто поет для каждого слушателя в отдельности. Трудно сказать, что получилось лучше – арии из «Макбета» или «Аиды» Верди, Недда из «Паяцев» Леонкавалло или «Валли» Каталани. Что удивительнее всего, Нетребко спела сцену сумасшествия Марфы из «Царской невесты» Римского-Корсакова, словно вспомнив прошлое, когда она пела лирико-колоратурным голосом, – и отлично справилась, не размочив густых красок.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}