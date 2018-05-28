Как выставка в музее Salvatore Ferragamo рассказывает об американской мечте

Зал, где собрана обувь, созданная Сальваторе Феррагамо во время жизни в Калифорнии, назван Hollywood Boot Shop – как его первый магазин Museo Salvatore Ferragamo

Музей Salvatore Ferragamo занимает первый этаж флорентийского палаццо Спини Ферони, принадлежащего семье Феррагамо с 1938 г. Он-то и отдан сейчас под выставку «Италия в Голливуде» – собрание живописных работ, скульптуры, фотографий, документов, видео- и аудиозаписей, рассказывающих о феномене итальянской эмиграции в Америку 1920-х гг. Именно в этом контексте кураторы выставки решили показать период восхождения к всемирной славе и богатству основателя марки Сальваторе Феррагамо.

Феррагамо родился в июне 1898 г. в городке Бонито под Неаполем в семье бедных фермеров, в которой помимо него было еще 13 детей. «Моя мать рассказывала мне, что всегда знала, где меня искать: на улице напротив лавки нашего соседа сапожника <...> Как завороженный я смотрел на его пальцы, тачавшие обувь, – вспоминал Феррагамо в автобиографии A Shoemaker of Dreams. «Папа, я хочу быть сапожником», – приставал я к отцу. Но это было невозможно: сапожник в Италии находился в самом низу социальной лестницы, еще ниже, чем фермер».

Отношение старших Феррагамо к мечте сына изменилось, когда маленький Сальваторе за одну ночь изготовил белые туфли на конфирмацию (католический обряд, проводится в подростковом возрасте и символизирует сознательное присоединение к вере) двум сестрам. Обрезки и инструмент ему дал сосед – мальчик уже насмотрелся, как работает сапожник. Родители к тому времени совершенно отчаялись: у них не было денег, чтобы купить дочерям туфли, а одолжить им обувь соседи все отказались.

После этого случая Сальваторе отдали в учение к соседу, а когда ему стало 10 лет, его отец умер и мальчик самостоятельно поехал продолжать обучение в Неаполь. Меньше чем через два года Сальваторе вернулся в Бонито, чтобы открыть первую мастерскую, он даже смог нанять подмастерье, 18-летнего юношу.

А весной 1914 г. Сальваторе Феррагамо сел на пароход и отправился в США, где уже обосновались его старшие братья и сестры. Он приехал в Америку за мечтой, как и миллионы других итальянских эмигрантов.

Феррагамо быстро устроился в одну из крупнейших и лучших обувных компаний на Восточном побережье США, но очень быстро расстался с гарантированным заработком – он хотел делать уникальные вещи, а не стоять на конвейере. Так он оказался сначала в Санта-Барбаре, затем в Голливуде, где завоевал популярность почти моментально. Этому поспособствовало его новое место работы: он стал обувщиком на студии American Film Company (A.F.C.), главными звездами которой были Дуглас Фэрбенкс-старший и Мэри Пикфорд. Завоевав их доверие на съемочной площадке, Феррагамо получил постоянных клиентов – а чуть позже открыл первый собственный магазин под названием Hollywood Boot Shop и не испытывал недостатка в клиентуре.

Оформляя нынешнюю флорентийскую выставку, ее кураторы Стефания Риччи и Джулиана Мушио хотели не только показать творения Феррагамо, созданные им во время жизни в Америке, но и поговорить о самом феномене итальянской иммиграции и о влиянии итальянской культуры на Голливуд и на Америку в целом. Поэтому творчеству Феррагамо отдан лишь один из восьми залов выставки, названный, как и его первый магазин, Hollywood Boot Shop. Здесь собраны фотографии знаменитых клиенток мастера, а также обувь, собственноручно созданная для них Феррагамо.

Остальные части выставки представляют собой рассказы о кино, архитектуре, музыке или бытовой жизни в Америке, так или иначе связанные с Италией и итальянцами.

А открывает выставку картина Раффаэлло Гамбоджи конца XIX в.: итальянская семья на причале, ожидающая посадки на один из кораблей, направляющихся в Америку, в поисках лучшей жизни. Затем следуют залы, посвященные итальянскому немому кино и одному из самых успешных фильмов этого жанра – «Кабирия», а также главным итальянским звездам в Голливуде 1920-х гг. Рудольфо Валентино, Лине Кавальери, Тине Модотти и Энрико Карузо.

Два зала отданы современным мастерам – фотографу Манфреди Джоаккини и художнику Юрию Анкарани, создавшему специально для выставки видеоинсталляцию.

Такое смешение времен и жанров – не только дань современной музейной моде, уводящей кураторов в сторону все большей зрелищности и интерактивности, но и намеренный шаг авторов выставки. Если окружить посетителя видео, звуками, атрибутикой и сценографией, можно создать у него эффект присутствия на голливудской съемочной площадке, а также показать преемственность поколений и силу той волны итальянской иммиграции, влияние которой ощущается до сих пор.

Цитаты из книги Shoemaker of Dreams. The Autobiography of Salvatore Ferragamo. Sillabe, Salvatore Ferragamo S. p. A. 1985. Перевел Александр Губский