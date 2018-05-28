Как выставка в музее Salvatore Ferragamo рассказывает об американской мечте

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Зал, где собрана обувь, созданная Сальваторе Феррагамо во время жизни в Калифорнии, назван Hollywood Boot Shop – как его первый магазин
Museo Salvatore Ferragamo
Музей Salvatore Ferragamo занимает первый этаж флорентийского палаццо Спини Ферони, принадлежащего семье Феррагамо с 1938 г. Он-то и отдан сейчас под выставку «Италия в Голливуде» – собрание живописных работ, скульптуры, фотографий, документов, видео- и аудиозаписей, рассказывающих о феномене итальянской эмиграции в Америку 1920-х гг. Именно в этом контексте кураторы выставки решили показать период восхождения к всемирной славе и богатству основателя марки Сальваторе Феррагамо.
Феррагамо родился в июне 1898 г. в городке Бонито под Неаполем в семье бедных фермеров, в которой помимо него было еще 13 детей. «Моя мать рассказывала мне, что всегда знала, где меня искать: на улице напротив лавки нашего соседа сапожника <...> Как завороженный я смотрел на его пальцы, тачавшие обувь, – вспоминал Феррагамо в автобиографии A Shoemaker of Dreams. «Папа, я хочу быть сапожником», – приставал я к отцу. Но это было невозможно: сапожник в Италии находился в самом низу социальной лестницы, еще ниже, чем фермер».
Отношение старших Феррагамо к мечте сына изменилось, когда маленький Сальваторе за одну ночь изготовил белые туфли на конфирмацию (католический обряд, проводится в подростковом возрасте и символизирует сознательное присоединение к вере) двум сестрам. Обрезки и инструмент ему дал сосед – мальчик уже насмотрелся, как работает сапожник. Родители к тому времени совершенно отчаялись: у них не было денег, чтобы купить дочерям туфли, а одолжить им обувь соседи все отказались.
Museo Salvatore Ferragamo
Выставка «Италия в Голливуде» основана на автобиографии Сальваторе Феррагамо Shoemaker of Dreams. The Autobiography of Salvatore Ferragamo. «Ведомости» выбрали несколько цитат обувщика и предпринимателя
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Museo Salvatore Ferragamo
«Проблема с тем, что у меня не было с собой достаточного количества наличных, чтобы легально высадиться в США, могла подождать. Сначала надо было решить другую: мне было слишком мало лет, чтобы въехать в страну в одиночку, то есть мне нужно было найти среди пассажиров какого-то взрослого, который согласится исполнить роль моего родственника <...> Я свернул все оставшиеся у меня доллары в трубочку и стянул резинкой – в надежде, что у таможенника не будет времени, чтобы их разворачивать и пересчитывать»
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Museo Salvatore Ferragamo
«[Мой зять] Джозеф организовал мне встречу с одним из боссов Queen Quality Shoe Manufacturing Company – в то время одной из крупнейших и лучших обувных компаний на Восточном побережье США <...> Все, что я мог делать руками, здесь делали машины. Я не был впечатлен – я был шокирован. Это не было создание обуви. Это был ад: грохот, лязганье, стрекочущие машины, суетящиеся люди <...> и миллионы пар обуви. Это была хорошая обувь для машинной, но она и сравниться не могла с той, что я видел в Неаполе, и уж тем более не соответствовала тем стандартам, которые я задал для себя <...> В тот же день я написал братьям в Санта-Барбару, что не хочу заниматься машинной обувью и хочу присоединиться к ним»
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Museo Salvatore Ferragamo
«[Мой брат] Альфонсо, после того как по совету доктора ушел из Queen Quality Shoe Manufacturing Company [и переехал в Калифорнию], брался за любую работу, чтобы заработать честный доллар, в том числе гладил костюмы актерам студии American Film Company (A.F.C.), располагавшейся в Санта Барбаре <...> Я предложил братьям скинуться и открыть мастерскую по ремонту обуви <...> Но Альфонсо сказал, что A.F.C. нужна обувь ручной работы для фильмов и он может организовать встречу с директором студии по костюмам – возможно, они смогут дать мне достаточно заказов, а остальные тогда могут заняться мастерской»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Передо мной поставили пару ковбойских сапог. Я никогда раньше не видел ковбойских сапог и вертел их так и эдак <...> А потом стал говорить, обращая внимания на детали, и о том, что можно улучшить. Альфонсо переводил. Когда он закончил перевод, директор по костюмам взорвался – оказывается, у него давно были проблемы с поставщиком ковбойских сапог: «Если ты сделаешь сапоги лучше, чем они, я отдам тебе весь бизнес, который у меня есть»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Мы открыли мастерскую в центре Санта-Барбары <...> То, что я пока еще с трудом говорил по-английски, оказалось фишкой: американцам нравилось заходить посмотреть на итальянского юношу, который шьет обувь, но не говорит по-английски. Когда я не понимал, что мне говорят, звал кого-то из братьев»
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Museo Salvatore Ferragamo
«В то время на A.F.C. работало много звезд, главными были Дуглас Фэрбенкс-старший и Мэри Пикфорд <...> Самым важным толчком для моей карьеры в то время стал момент, когда звезды [до того снимавшиеся в моей обуви] пошли за частными заказами. Первой пришла Лотти Пикфорд, за ней [ее сестра Мэри] <...> Первый «оптовый» заказ сделала Пола Негри – дюжину белых сатиновых туфель за раз. Но она никогда не носила их белыми: каждый раз, когда она покупала новое платье, то отправляла мне его в мастерскую и я красил пару туфель тон в тон»
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Museo Salvatore Ferragamo
Когда мой английский улучшился, я записался в University of Southern California в Лос-Анджелесе – на вечерние лекции по анатомии. Первые лекции были посвящены человеческому скелету, но когда они закончились и мы перешли к другим темам, я продолжал задавать самые разнообразные вопросы про скелет. Однажды профессор не выдержал: «Мистер Феррагамо, почему вас так интересует скелет?» – «Потому что я сапожник и меня интересует человеческая стопа». – «Милый мальчик, это университет, и здесь нужно использовать голову, а не ноги». Когда смех утих, профессор пообещал мне принести книги по анатомии, чтобы я мог продолжать обучение как в классе, так и вне его»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Три или четыре вечера в неделю – как только позволяло время – я мотался за сотни миль в Лос-Анджелес. Каждый свободный момент я садился за книгу. И каждый день в мастерской я изучал, ощупывал и диагностировал стопы. Вскоре я осознал, что способен опровергнуть множество заблуждений. Например, что проблемы со стопой – наследственные <...> Вы не можете унаследовать деформацию, но вы можете унаследовать структуру стопы, которая, будучи зажата в неправильной обуви, деформируется аналогичным образом»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Постепенно я проникался уверенностью, что необходимо разработать новые принципы измерения стопы [для изготовления обуви], но в течение длительного времени я не мог превратить мою абстрактную теорию в систему для моих клиентов. Иногда, когда клиент приходил с благодарностью, я думал, что обрел секрет. Но когда другой клиент приходил с жалобой, я впадал в уныние»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Братья находили мою одержимость странной: зачем я так извожу себя? Ведь бизнес шел прекрасно, мы смогли позволить себе первую машину – Chevrolet – а клиенты прибывали ежедневно в таком количестве, что мы не успевали их обслуживать. Не было никакой необходимости думать о каком-то измерении. Но я пытался объяснить своим братьям, что я ДОЛЖЕН это узнать, что я не смогу работать без этого знания»
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Museo Salvatore Ferragamo
«И все-таки я обрел это знание. Оно пришло постепенно, а не как вспышка света. Оно пришло в восторженных словах моих клиентов, которые повторяли все чаще и чаще: «Ваша обувь такая удобная! Я никогда не надену старую»
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Museo Salvatore Ferragamo
«Я не буду вас мучить описанием бесконечных экспериментов, которые я провел, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию – это не техническое издание. Скажу лишь, что благодаря этим экспериментам я разработал революционную систему поддержки свода стопы, которая благодаря ей работает как перевернутый маятник. Плюсневые суставы принимают на себя вес тела, а обувь распределяет его при ходьбе, а не сопротивляется ему»
После этого случая Сальваторе отдали в учение к соседу, а когда ему стало 10 лет, его отец умер и мальчик самостоятельно поехал продолжать обучение в Неаполь. Меньше чем через два года Сальваторе вернулся в Бонито, чтобы открыть первую мастерскую, он даже смог нанять подмастерье, 18-летнего юношу.
А весной 1914 г. Сальваторе Феррагамо сел на пароход и отправился в США, где уже обосновались его старшие братья и сестры. Он приехал в Америку за мечтой, как и миллионы других итальянских эмигрантов.
Феррагамо быстро устроился в одну из крупнейших и лучших обувных компаний на Восточном побережье США, но очень быстро расстался с гарантированным заработком – он хотел делать уникальные вещи, а не стоять на конвейере. Так он оказался сначала в Санта-Барбаре, затем в Голливуде, где завоевал популярность почти моментально. Этому поспособствовало его новое место работы: он стал обувщиком на студии American Film Company (A.F.C.), главными звездами которой были Дуглас Фэрбенкс-старший и Мэри Пикфорд. Завоевав их доверие на съемочной площадке, Феррагамо получил постоянных клиентов – а чуть позже открыл первый собственный магазин под названием Hollywood Boot Shop и не испытывал недостатка в клиентуре.
Оформляя нынешнюю флорентийскую выставку, ее кураторы Стефания Риччи и Джулиана Мушио хотели не только показать творения Феррагамо, созданные им во время жизни в Америке, но и поговорить о самом феномене итальянской иммиграции и о влиянии итальянской культуры на Голливуд и на Америку в целом. Поэтому творчеству Феррагамо отдан лишь один из восьми залов выставки, названный, как и его первый магазин, Hollywood Boot Shop. Здесь собраны фотографии знаменитых клиенток мастера, а также обувь, собственноручно созданная для них Феррагамо.
Остальные части выставки представляют собой рассказы о кино, архитектуре, музыке или бытовой жизни в Америке, так или иначе связанные с Италией и итальянцами.
А открывает выставку картина Раффаэлло Гамбоджи конца XIX в.: итальянская семья на причале, ожидающая посадки на один из кораблей, направляющихся в Америку, в поисках лучшей жизни. Затем следуют залы, посвященные итальянскому немому кино и одному из самых успешных фильмов этого жанра – «Кабирия», а также главным итальянским звездам в Голливуде 1920-х гг. Рудольфо Валентино, Лине Кавальери, Тине Модотти и Энрико Карузо.
Два зала отданы современным мастерам – фотографу Манфреди Джоаккини и художнику Юрию Анкарани, создавшему специально для выставки видеоинсталляцию.
Такое смешение времен и жанров – не только дань современной музейной моде, уводящей кураторов в сторону все большей зрелищности и интерактивности, но и намеренный шаг авторов выставки. Если окружить посетителя видео, звуками, атрибутикой и сценографией, можно создать у него эффект присутствия на голливудской съемочной площадке, а также показать преемственность поколений и силу той волны итальянской иммиграции, влияние которой ощущается до сих пор.
Цитаты из книги Shoemaker of Dreams. The Autobiography of Salvatore Ferragamo. Sillabe, Salvatore Ferragamo S. p. A. 1985. Перевел Александр Губский