Stark Peloton 700.1С: самый дешевый шоссейник

Максим Стулов / Ведомости

Попавший к нам на тестирование велосипед отечественного бренда Stark находится на самом нижнем уровне цены на новый шоссейник в России – за него просят порядка 28 000 руб. Выясняем, сколько велосипеда можно купить за эти деньги, и стоит ли это делать.

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Велосипедная карма

Карма существует – даже велосипедная. Три года назад я пытался пересадить свою тогда восьмилетнюю дочь с детского двухколесного велосипеда на подростковый, 21-скоростной. В первый сезон дочь, уже уверенно катавшаяся на старом велосипеде, на новый каждый раз садилась со слезами. И дело было не в том, что подростковый велик был для нее еще велик и тяжел. Главная проблема была в том, что ей не хватало длины пальцев, чтобы уверенно нажимать на ручки тормозов. А мне казалось, что это не проблема и она просто капризничает.

И вот три года спустя велосипедные Эринии настигли меня – в обличье шоссейника Stark Peloton 700.1С. Теперь уже длины пальцев, чтобы уверенно нажимать на тормоза, не хватало мне (хотя пальцы у меня длинные). Потому что руль в Stark – это нечто: полноценно оперировать переключателями начального уровня можно, только если рулить верхним хватом – и тогда можно хоть как-то дотянуться до ручек тормозов, нижний хват вообще факультативный: можно переключаться лишь вниз, до тормозов не достать и можно только катить по прямой и желательно пустой дороге.

То же и Stark. Да, на хорошей и пустой дороге он будет быстрее среднего MTB, но только на хорошей и пустой. Потому что клещевые тормоза, даже если до них дотянуться, замедляют велосипед совсем не так эффективно, как ожидаешь от шоссейника – на спуске по брусчатке Васильевского спуска мне стало реально страшно: велосипед ехал все быстрее в группу туристов, я жал на тормоза, но Stark почти не реагировал. Конечно, ДТП не произошло, но усилия на ручках тормозов мне пришлось прикладывать совсем не ожидаемые.

Другая проблема – трансмиссия начального уровня Shimano Tоurney: на меньшую ведущую звезду мне не удалось переключиться ни разу – цепь при переключении соскакивала что под нагрузкой, что при движении по прямой. Так 14-скоростной велосипед превратился в 7-скоростной. А взбираться в 11-градусный подъем на главной звезде в 50 зубов – это, доложу я вам, тот еще мазохизм.

В результате средняя и максимальная скорость на моем традиционном 25-километровом маршруте из Марьиной Рощи в Чертаново составила совсем не впечатляющие для шоссейника 19 и 42 км/ч – я из иных МТВ выжимал больше. И для поездок по городу из модельного ряда Stark я бы скорее выбрал модель Terros 28.2, что мы тестировали в прошлом году.

Борис Басс Системный администратор

Рост 179 см

Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3



Вязко и тягуче

Сел я на Stark, выезжая с работы, и первые метры проехал по двору, чтобы отрегулировать высоту сиденья. Наличие эксцентрика у подседельного штыря мне понравилось. На своем велике я уже отвык от такой роскоши, на нем приходится иметь велоключ для данной регулировки.

Практически сразу левый тормоз в момент отпускания ручки прищемил мне (и довольно чувствительно!) указательный палец в районе третьей (проксимальной) фаланги. И сделал это за время дороги еще не менее четырех раз, пока я не приноровился держать руку так, чтобы не попадать пальцем в тормоз.

Передачи для разгона переключаются как-то вязко, и разгоняется велосипед тягуче. Чувствуется большая жесткость алюминиевой рамы и передней вилки по сравнению с карбоном.

Уже когда приехал на работу, на следующий день утром, понял, что ни разу не взглянул на индикаторы скоростей, просто потому, что привык обходиться без них. Но в целом считаю их наличие положительным моментом.

При всем выше сказанном Peloton не перестает быть шоссейным велосипедом. C рулем-бараном, шоссейной геометрией рамы, дающей потенциально лучшую динамику по сравнению с горным велосипедом.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Недостаточный минимум

Присоединяюсь к сказанному: этот Stark, к сожалению, не разгоняется и не идет в подъем так, как должен шоссейник: ощущение, что усилия уходят не по адресу. Куда? Я грешу на потери в каретке под нагрузкой и/или недостаточно жесткие шатуны, поскольку поперечная жесткость кажется хорошей, а заднее колесо не такое уж тяжелое. Прочие факторы – мягковатая рама и значительный для шоссера вес – так сильно на динамику влиять вроде бы не должны.

Это главная претензия. Начинающий спортсмен, купив такой велосипед, может не понять, в чем же прелесть шоссера как типа, и, пожалуй, разочаруется в нем.

На таком фоне не особенно важно, что компоненты здесь дешевые и что нижний хват (главный для шоссе!) действительно неудобен, и ни нормально тормозить, ни переключаться на «тяжелую» передачу в нем невозможно. Это не отменяет того, что для своей цены мне понравились сами комборучки шоссейной группы оборудования Shimano Tourney, на которой построен велосипед. Я серьезно к ним присмотрюсь, если буду восстанавливать какую-нибудь старую шоссейную раму.

С другой стороны, Peloton в своей ценовой категории остается безальтернативным новым шоссейником и явно находит спрос – модели Stark под этим названием уже 10 лет. Из его положительных сторон можно отметить очень привлекательный внешний вид, хороший накат и комфорт на неровной дороге. Но все равно, мой конверсионный «Старт-шоссе», стальной раме которого почти полвека, едет лучше!

Тут мы и упираемся в настоящую альтернативу Peloton – подержанный, но динамичный шоссейник, современный или даже классический. Квалифицированно восстановленный до оригинального состояния ранний «Старт-шоссе» или, если повезет, «Чемпион» сейчас можно купить и за 15 000 руб. Но я бы этого делать не стал из-за специфических проблем с совместимостью, советскими запчастями, шинами-однотрубками, тормозами и фрикционным переключением скоростей. А вот пересобранная на современных компонентах не самого начального уровня подобная рама – это вполне разумный выбор. Правда, стоить такой велосипед будет лишь немногим дешевле героя нашего обзора, да и покупка спортивного велосипеда из вторых рук – занятие не для новичков.

В итоге, повторюсь, Stark Peloton 700.1С – практически единственный новый шоссейник современного типа за такие деньги. Конкуренты стоят примерно столько же, собраны на очень-очень похожих рамах и комплектующих и, боюсь, вряд ли будут лучше.