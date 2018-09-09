Стиль жизни / Культура

На фестивале в Венеции победил «Рим» Альфонсо Куарона

Лучшей актрисой в секции «Горизонты» назвали Наталью Кудряшову
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Фаворитом венецианского конкурса с самого начала был мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, показавший самый личный свой фильм – снятый по заказу стримингового гиганта Netflix «Рим». Единственное, что могло помешать Куарону быть удостоенным главного приза фестиваля, – близкая дружба с председателем жюри, мексиканским же режиссером Гильермо дель Торо. Дель Торо мог постесняться награждать товарища, но, к радости многочисленных поклонников ностальгического, снятого в гипнотическом ч/б «Рима», этого не сделал: Куарон увезет из Венеции «Золотого льва».

Гран-при получила ядовитая и умная «Фаворитка» греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Актерские призы тоже распределились закономерно: умнейшему артисту Уиллему Дефо достался Кубок Вольпи за роль художника Винсента Ван Гога в фильме «Порог вечности» Джулиана Шнабеля. Лучшей актрисой стала Оливия Коулман, сыгравшая фрустрированную королеву Анну в «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса.

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