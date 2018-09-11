Фестиваль Garden собрал звезд российской и мировой гастрономии

Братья Березуцкие на ферме Twins Farm Евгений Разумный / Ведомости

Ориентация на локальные продукты давно стала устойчивым трендом в наиболее развитых в гастрономическом отношении странах – Италии, Франции, Испании, Скандинавии. Теперь он докатился и до России. В нашей стране его главными адептами стали одни из самых прогрессивных российских шефов – братья Иван и Сергей Березуцкие. Параллельно со строительством своего нового ресторана Twins Garden братья совместно с партнером вложились в создание собственной фермы в Калужской области. Ресторан открылся в прошлом году, а в этом году братья решили организовать гастрономический фестиваль Garden, пригласив к себе на ферму и в ресторан единомышленников – поваров, журналистов и клиентов.

«Идея фестиваля родилась от большого желания поделиться с нашими коллегами шеф-поварами и рестораторами опытом открытия ресторана на базе собственной фермы. Заразить их этой идеей. Донести мысль о том, что во главе должен стоять продукт. И что очень важно принимать участие и самим контролировать качество», – рассказали Березуцкие.

В первый день фестиваля на ферме Twins Farm шесть приглашенных шефов – Альберт Адриа (Tickets Bar, Барселона), Кристиан Бауман (Restaurant 108, Копенгаген), Игорь Гришечкин («Кококо», Санкт-Петербург), Дмитрий Зотов (Büro TSUM, Москва), Освальдо Олива, (Lorea, Мехико), Андрей Шмаков (Savva, Москва) – и братья Березуцкие приготовили для 70 гостей фестиваля семь блюд. По предварительным условиям, готовить можно было только из продуктов с фермы (шефы заранее получили список) и только на гриле или в печах, имитирующих эффект русской печи. Все блюда сопровождали российские вина, которые представили их создатели – Олег Репин («Сатера» и «Олег Репин») и Игорь Сердюк (Alma Valley) – и главный сомелье группы Twins Виталий Музыченко. По словам Музыченко, он, как и многие другие московские снобы-сомелье, на протяжении 15 лет отрицал существование российских вин, но в последние полгода изменил свое мнение и теперь разъезжает по стране в рамках проекта Twins Russian Wines, дегустируя отечественные вина. В жюри Twins Russian Wines вошли 20 человек, которые уже продегустировали 300 образцов российских вин и отобрали на выдержку 20 из них. «Каждый год будем открывать по бутылке и смотреть, что происходит с вином», – сказал Музыченко. По словам сомелье, в рамках проекта Twins Russian Wines также подготовлен гид по российским винам (300 наименований), скоро он будет опубликован.

Второй день фестиваля прошел уже в ресторане Twins Garden. Состав шефов-участников сократился, для гостей готовили только Березуцкие и зарубежные гости. Их базой снова стали продукты с Twins Farm, но готовили шефы уже на разнообразном оборудовании. Так можно лучше оценить вкус и качество продуктов, объясняют Березуцкие. Винное сопровождение тоже было российским, свои работы представили Игорь Самсонов («Сатера»), Михаил Николаев («Лефкадия») и Марина Бюрнье (Burnier).

Фестиваль Garden, во всяком случае первый, – некоммерческое мероприятие. Березуцкие отказались назвать его бюджет, сказав только, что абсолютно осознанно пошли на затраты, прекрасно понимая, что они не отобьются. Ужин на ферме был для гостей бесплатным, а в ресторане стоил 15 000 руб. с человека, включая вино. Как и большинство подобных мероприятий, Garden финансируется за счет спонсоров, большая часть которых – глобальные бренды. На вопрос «Ведомостей», почему спонсором не стал российский производитель воды, что было бы логично для фестиваля, продвигающего локальные продукты, братья ответили, что если бы российские производители откликнулись, то с ними с удовольствием бы сотрудничали.

Все приглашенные на фестиваль шефы согласились работать бесплатно, уточняют братья: «К нашей большой радости, когда шефы узнали о формате мероприятия, о том, что ужин на ферме будет комплиментарным, о нашей идее популяризации формата «ресторана с собственной фермой», они согласились участвовать бесплатно. Принять участие хотело намного больше шефов, но в этом году мы физически не смогли всех принять из-за сжатых сроков подготовки. Обязательно позовем их в следующем году».

Березуцкие подтвердили, что будут проводить фестиваль снова, и пообещали расширить его программу.