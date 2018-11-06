Hublot выпустила часы, которые можно купить только за биткойны

Стоимость Big Bang Meca-10 P2P составит $25 000 Hublot

Швейцарский производитель Hublot выпустил лимитированную коллекцию часов Big Bang Meca-10 P2P, посвященную 10-летию биткойна - часы можно будет купить только за эту криптовалюту. Об этом говорится в сообщении компании. Hublot выпустит 210 экземпляров юбилейной модели, их официальная цена составит $25 000 (около 1,6 млн руб.), указано на сайте марки.

Big Bang Meca-10 P2P созданы Hublot совместно с OS Limited (OSL), одной из крупнейших азиатских компанией по продаже цифровых активов. Основой юбилейной модели стала самая знаменитая и успешная модель Hublot - часы Big Bang, созданные в 2005 г. Big Bang Meca-10 P2P выпущены в корпусе 45 мм, выполненном из черной керамики. Часы оснащены калибром HUB1201 рассчитанным на 10-дневный запас хода - по количеству лет существования биткойна. На каждом из 210 экземпляров Big Bang Meca-10 P2P будет указан идентификационный номером транзакции покупателя, сделанной через биткойн. Дизайн часов также напоминает об IT-технологиях: на кожаный ремешок нанесен рисунок в виде сети межсоединений компьютеров.

Предпродажа часов началась 19 сентября 2018 г., сегодня часы были официально представлены публике, покупателям они будут доставлены в январе.

Hublot – первый швейцарский производитель часов, который решил продавать часы за биткойны, отмечает Bloomberg. По словам Гвадалупе, так компания рассчитывает привлечь новых клиентов. Биткойн – самая популярная криптовалюта мира. Максимальной стоимости она достигала в декабре 2017 г., когда цена одного биткойна превысила $20 000. По данным Coinmarketcap на 6 ноября 2018 г., один биткойн стоит $6423. Таким образом, новые часы Hublot обойдутся в 3,8 биткойна.

Рекорды главного благотворительного часового аукциона мира