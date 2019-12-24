Почему «Звездные войны» должны, но не могут закончиться

Особенностью этой трилогии с самого начала было то, что она не продолжала оригинальную историю Джорджа Лукаса, а пыталась пересказать ее – с новыми героями, которые в отличие от спецэффектов оказались бледнее предыдущих. Контрабандист По Дэмерон (Оскар Айзек) не дотягивал до контрабандиста Хана Соло (Харрисон Форд). Лицо Рей (Дейзи Ридли), заменившей Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) на позиции самого способного кандидата в джедаи, с трудом удалось запомнить после второй серии. Кайло Рен (Адам Драйвер) выглядел скорее пародией на Дарта Вейдера, чем продолжателем его темного дела.