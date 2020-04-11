Как не утонуть в море трансляций: музыкальный театр

Дорогу на сайт Баварской оперы (Мюнхен) знает каждый оперный фанат: там есть вкладка TV, где всегда лимитированно дают что-то хорошее. На время карантина театр предлагает расширенный плейлист: до 13 апреля можно успеть посмотреть «Парсифаля» с Йонасом Кауфманом в постановке Пьера Оди (дирижер – Кирилл Петренко), в ближайшее время поклонников режиссерского оперного театра ждут «Борис Годунов» в постановке Каликсто Биейто и «Женщина без тени» Кшиштофа Варликовского. Немецкая опера Берлина заняла другую нишу и транслирует записи спектаклей 1960–1980-х: интересно вспомнить, каким был оперный театр полвека назад, и послушать великих певцов прошлого столетия. Наряду с классикой в афише много раритетов: оперы старых мастеров и классиков ХХ в. (Вольфганг Рим, Ариберт Райман). Остальные немецкие театры не так щедры: оригинальный выбор у Штутгартской оперы (ждем обновления афиши), четыре спектакля в апреле предлагает Гамбургская опера (до 20 апреля доступны «Страсти по Матфею» в постановке Ромео Кастеллуччи с Иэном Бостриджем, до 24-го – «Парсифаль» в постановке Ахима Фрайера). С 9 апреля раз в неделю Гамбургский балет открывает доступ к одному из спектаклей своего отца-основателя Джона Ноймайера. Берлинская «Комише опер» не спешит делиться контентом: один показ в 10 дней, на очереди – «Богема» и «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.