Как не утонуть в море трансляций: музыкальный театр

Как не утонуть в море трансляций: музыкальный театрИзобилие бесплатного контента усложнило выбор, но именно сейчас удобно найти себе любимые театры или сервисы, чтобы оформить подписку потом
Сейчас в закладках у опероманов всего мира – сайты четырех театров с ежедневными показами: нью-йоркская «Метрополитен-опера», Венская и Берлинская государственные оперы и миланский театр «Ла Скала». Аттракцион невиданной щедрости продолжается уже четыре недели.
Нью-Йорк: роскошь классическая
Постановки «Мет» – лидеры просмотров. В обычное время билет на трансляцию в кинотеатре стоит 1000–2000 руб., а сейчас превосходно снятые спектакли со звездами можно смотреть совершенно бесплатно. Режиссерских откровений ждать не стоит («Кольцо нибелунга» Вагнера в постановке Робера Лепажа скорее исключение), чаще это роскошный традиционный театр: если «Аида» – то с египетским дворцом во всю сцену, «Дон Карлос» – с пышными процессиями и кострами. Все роскошно, дорого, но и музыкальное качество по большей части отменное.
«Мет» объявил пятую неделю трансляций, а значит, покажет в общей сложности минимум 35 спектаклей. Впереди «Дон Паскуале» с Анной Нетребко, «Русалка» с Рене Флеминг, «Борис Годунов» с Рене Папе и Валерием Гергиевым за пультом и еще десяток оперных хитов. Записи публикуются на сайте в 2.30 по Москве и доступны до следующей полуночи. Кроме «Мет» в эфир выходит около 20 американских компаний, но рядом с нью-йоркской машиной по производству грандиозных постановок они кажутся местечковыми, качество спектаклей и съемки вряд ли доставит удовольствие.
Вена: старое доброе
Венская опера вещает почти месяц, с 15 марта. Это тоже контент для широкой аудитории, многие постановки идут десятилетиями, и некоторые из них театр уже показал с разными составами. Тут есть интересные, но не самые хитовые названия (много Рихарда Штрауса), изредка появляется балет, а по субботам днем – детские оперы. В ближайшей перспективе – старая добрая постановка Поннеля «Итальянки в Алжире» с Ильдаром Абдразаковым и Аидой Гарифуллиной, «Анна Болейн» с Нетребко, два состава оперы Бетховена «Фиделио», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в постановке Рудольфа Нуреева. Регистрация на сайте бесплатная, трансляции начинаются вечером и доступны сутки (если не закрывать окно плейера, можно смотреть дольше).
Берлин: Черняков и авангард
Сайт Берлинской государственной оперы – Мекка для поклонников Дмитрия Чернякова. В его постановке уже показали «Тристана и Изольду» с «Царской невестой», скоро будут «Парсифаль» (10 и 13 апреля), «Игрок» и «Обручение в монастыре» Прокофьева (14 и 15 апреля). На 17 апреля запланирована трансляция недавней оперы радикального швейцарского композитора Беата Фуррера «Фиолетовый снег» на текст Владимира Сорокина в постановке Клауса Гута. Большинством спектаклей блистательно дирижирует музыкальный руководитель театра Даниэль Баренбойм; также в афише симфонические концерты под его управлением, а с 18 апреля в исполнении Баренбойма-пианиста начнут показывать сонаты Бетховена – к 250-летию со дня рождения классика. Ссылки на показы публикуются ежедневно в 13.00 на главной странице театра.
Милан и другая Италия
«Ла Скала» транслирует спектакли с 23 марта на сервисе RaiPlay (бесплатно, по регистрации), все записи доступны в течение месяца со дня публикации. Репертуар в основном итальянский, постановки в целом радуют слух и глаз. Афиша продлена до 8 мая, можно пересмотреть Верди, Моцарта, Пуччини, Доницетти, Россини. Режиссерский диапазон широк: от классических спектаклей Джорджо Стрелера до постановок Дэвида Паунтни и Роберта Карсена; 24 апреля покажут нашумевшую в свое время «Травиату» Чернякова. В ближайший месяц за пультом помимо главного дирижера театра Риккардо Шайи целая плеяда маэстро: Семен Бычков, Марк Минковски, Даниэле Гатти, Франц Вельзер-Мёст, Риккардо Мути. Балетоманов ждут грандиозная феерия «Эксельсиор», классический «Корсар» Адана, «Дон Кихот» в постановке Нуреева и Mediterranea знаменитого итальянца Мауро Бигонцетти.
Италия лидирует по числу трансляций, там вещают буквально все кому не лень. Кроме «Ла Скала» раздел «Цифровой театр» регулярно обновляет Римская опера. Шикарный подарок поклонникам итальянской оперы сделали фестивали – Верди в Парме и Россини в Пезаро, открыв свои архивы. Регулярно показывают спектакли Королевский театр в Турине, театры «Сан-Карло» (Неаполь), «Карло Феличе» (Генуя), «Массимо» (Палермо), «Ла Фениче» (Венеция), Болонская опера и др. Выбор и качество, как правило, скромные, это скорее для любопытных, уже пересмотревших обязательный репертуар.
Мюнхен и архивы
Дорогу на сайт Баварской оперы (Мюнхен) знает каждый оперный фанат: там есть вкладка TV, где всегда лимитированно дают что-то хорошее. На время карантина театр предлагает расширенный плейлист: до 13 апреля можно успеть посмотреть «Парсифаля» с Йонасом Кауфманом в постановке Пьера Оди (дирижер – Кирилл Петренко), в ближайшее время поклонников режиссерского оперного театра ждут «Борис Годунов» в постановке Каликсто Биейто и «Женщина без тени» Кшиштофа Варликовского. Немецкая опера Берлина заняла другую нишу и транслирует записи спектаклей 1960–1980-х: интересно вспомнить, каким был оперный театр полвека назад, и послушать великих певцов прошлого столетия. Наряду с классикой в афише много раритетов: оперы старых мастеров и классиков ХХ в. (Вольфганг Рим, Ариберт Райман). Остальные немецкие театры не так щедры: оригинальный выбор у Штутгартской оперы (ждем обновления афиши), четыре спектакля в апреле предлагает Гамбургская опера (до 20 апреля доступны «Страсти по Матфею» в постановке Ромео Кастеллуччи с Иэном Бостриджем, до 24-го – «Парсифаль» в постановке Ахима Фрайера). С 9 апреля раз в неделю Гамбургский балет открывает доступ к одному из спектаклей своего отца-основателя Джона Ноймайера. Берлинская «Комише опер» не спешит делиться контентом: один показ в 10 дней, на очереди – «Богема» и «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Россия: Большой, Мариинский, МАМТ
В России музыкальные театры пока не привыкли транслировать спектакли, контент высокого качества есть у немногих. В ежедневном режиме вещает только Мариинский: в разделе mariinsky.tv все бесплатно, но анонсы иногда публикуются позже начала самих трансляций. Большой театр показывает оперы и балеты 2–3 раза в неделю в прекрасном качестве на своем канале в YouTube. МАМТ выложил на сервисе okko четыре оперных спектакля главного режиссера Александра Тителя (включая «Медею» с Хиблой Герзмавой, грандиозные постановки «Хованщины» Мусоргского и «Войны и мира» Прокофьева), а также три совершенно разных балета. Регулярные показы проводят «Новая опера», «Геликон-опера», Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац (на портале Культура.рф). Очень стоит обратить внимание на обширную неординарную программу Пермского театра оперы и балета; ряд трансляций предлагают Самарский и Башкирский театры оперы и балета.
Ограниченный доступ
Крупнейшие испанские театры «Реал» (Мадрид) и «Лисео» (Барселона) выкладывают спектакли на сервисе MyOpera player, но в России показы недоступны из-за ограничений по геолокации. По этой же причине недоступны показы фестиваля в Экс-ан-Провансе и большинство спектаклей Парижской национальной оперы, лишь некоторые можно поймать на France.tv. Зато отличные подборки делает парижская «Опера Комик»: в первую неделю выложили три новейшие оперы, во вторую – роскошный барочный блок (невероятно смешную и изобретательную постановку «Влюбленного Геркулеса» Кавалли и радикальный спектакль Кэти Митчелл «Миранда» по Шекспиру и Бриттену – два примера того, что даже самую длинную барочную оперу можно смотреть, не отрываясь. Еще можно успеть посмотреть!). Сейчас у «Опера Комик» детская неделя, затем будут «Граф Ори» Россини и абсолютный раритет – опера Гуно «Окровавленная монахиня». Любители барокко также оценят афишу оперы Дижона: трансляции каждую неделю, в репертуаре старинные оперы от знаменитого «Орфея» Монтеверди до совершенно неизвестного «Прометея» Драги, который не исполнялся с 1669 г.
Современность и раритеты
Must have для ценителей актуального театра – трансляции брюссельского театра «Ла Монне» и Цюрихской оперы. Первый до 19 апреля открыл доступ к семи постановкам, в том числе двум резонансным современным операм («Макбет в преисподней» Паскаля Дюсапена и «Франкенштейн» Марка Грея) и превосходной «Сказке о царе Салтане» – недавней работе Чернякова. Цюрихский театр в ближайшие недели покажет спектакли художественного руководителя балетной труппы Кристиана Шпука и четыре оперы (список режиссеров и солистов вызывает радостное возбуждение). Уставшим от классики стоит заглянуть на сайт Национальной оперы и балета в Амстердаме, а также Шведской королевской оперы (попадаются такие жемчужины, как «Ромео и Джульетта» культового хореографа Матса Эка). На сайте Финской национальной оперы можно найти постановки на музыку финских композиторов, а Большой театр Варшавы выложил больше десятка опер польских классиков. Когда еще это увидишь!
Вместо фестивалей
Первыми из-за коронавируса стали отменяться пасхальные европейские фестивали. Зальцбургский решил скрасить горечь утраты шестью спектаклями разных лет с худруком фестиваля Кристианом Тилеманом за пультом. Генделевский фестиваль старинной музыки в Гёттингене готовился летом отметить 100-летие – и, увы, отменен, но 10 опер Генделя теперь лежат в свободном доступе на сайте Северогерманского радио. А постановки знаменитого фестиваля в Глайндборне можно посмотреть на сервисе Marquee.tv, где сейчас каждый новый пользователь получает бесплатный доступ на 30 дней. Там же – спектакли Английской национальной оперы, «Арены ди Верона», театров Граца, Мадрида, Веймара, Цюриха и многое другое.
Если на Marquee.tv по окончании пробного периода придется платить $8,99 в месяц, то на сервисе Operavision можно круглый год смотреть оперы бесплатно, постоянно в ротации – более 20 постановок со всей Европы. Бесплатный контент есть и на Medici.tv: недавно там транслировали «Фиделио» Бетховена из «Театра ан дер Вин» – первую крупную премьеру, из-за коронавируса прошедшую онлайн.
Благодаря коронавирусу многие узнали, что оперные и балетные трансляции – не роскошь, многое и в мирное время можно посмотреть совершенно бесплатно, были бы время и желание. Но если сейчас выбрать 1–2 любимых театра или сервиса, потом можно и платить: отдать стоимость легкого ужина за месяц подписки – не великая жертва, а театры уже сейчас размещают кнопку для добровольных пожертвований, которые могут существенно поддержать их в это сложное время. А пока, чтобы не утонуть в море бесплатного контента, стоит или выбирать по принципу уникальности, или следовать зову сердца.