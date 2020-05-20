В «Гараже» открылась программа поддержки авторов, пишущих об искусстве и культуре

В «Гараже» открылась программа поддержки авторов, пишущих об искусстве и культуреПроект реализуется совместно с Фондом Владимира Потанина
Музей современного искусства «Гараж» с мая запустил онлайн-проект в поддержку художников и авторов, пишущих об искусстве и культуре, – «Рефлексии». Его участникам предложено написать эссе, в которых представители художественного сообщества попробуют осмыслить изменения, произошедшие в обществе, культуре, социальной сфере и т. п. из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также каждый автор эссе выбирает художника, работой которого иллюстрируется текст. Каждому участнику «Рефлексий» выплачивается гонорар.
Проект «Рефлексии» совсем молодой, его идея возникла в «Гараже» в ответ на сложившиеся обстоятельства глобальной пандемии, в которых оказалось в том числе российское художественное сообщество, рассказывает куратор музея и редактор «Рефлексий» Андрей Мизиано. Проект служит двум целям: осмыслить уникальный текущий момент и поддержать представителей арт-сообщества. Формат проекта (текст + изображение) никак не ограничивает полет фантазии участников, художники могут также создать видео, перформанс, музыкальное произведение, подчеркивает Мизиано.
Сейчас на странице «Рефлексий» опубликовано три эссе – социолога искусства и создательницы бренда одежды FLUCT и швейной мастерской «Яуза» Евгении Абрамовой, художника Егора Кошелева и арт-критика Александра Евангели. Первые участники проекта выбирались командой «Гаража», но уже поступают предложения от желающих, которые обязательно учитываются, уточняет Андрей Мизиано. Художники, чьи работы публикуются в «Рефлексиях», – участники программ мастерских и арт-резиденций «Гаража».
Хотя проект исследует текущий момент, он может продлиться и после окончания карантинных мероприятий. «По завершении проекта может случиться публикация с избранными работами. Вероятен и выставочный проект или серия круглых столов. Но поскольку мы сейчас находимся в начале пути, то пока не хотелось бы делать прогнозы о его завершении, надо прислушиваться к ситуации. Важнее сказать, что у проекта есть очень логичные этапы. Первый этап – это завершение самоизоляции, второй – открытие границ, а третий – полное снятие ограничений на передвижение по миру», – поясняет Мизиано.
«Рефлексии» реализуются совместно с благотворительным Фондом Владимира Потанина, с которым «Гараж» сотрудничает уже давно. Проект стал лауреатом конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия».