В «Гараже» открылась программа поддержки авторов, пишущих об искусстве и культуре

Хотя проект исследует текущий момент, он может продлиться и после окончания карантинных мероприятий. «По завершении проекта может случиться публикация с избранными работами. Вероятен и выставочный проект или серия круглых столов. Но поскольку мы сейчас находимся в начале пути, то пока не хотелось бы делать прогнозы о его завершении, надо прислушиваться к ситуации. Важнее сказать, что у проекта есть очень логичные этапы. Первый этап – это завершение самоизоляции, второй – открытие границ, а третий – полное снятие ограничений на передвижение по миру», – поясняет Мизиано.