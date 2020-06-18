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Легендарный отель Ritz Paris проведет аукцион посуды и предметов декора

На онлайн-торги попадут 1500 лотов
Анна Шилова
Один из наиболее ценных лотов предстоящего аукциона — сервиз Marthe, выполненный по заказу отельера Цезаря Ритца к открытию Ritz Paris в 1898 г. /Charlotte Hess pour Artcuria

Парижский отель Ritz проведет онлайн-аукцион посуды, текстиля и предметов интерьера из исторической обстановки. Торги состоятся 21, 22 и 23 июня, их проведение поручено французскому аукционному дому Artcurial, постоянному партнеру парижских отелей категории Palace.

Тема предстоящих торгов — гастрономия, на аукцион будут выставлены более 1500 лотов. Среди наиболее ценных — сервиз Marthe, выполненный по заказу основателя Ritz Paris легендарного отельера Цезаря Ритца к открытию отеля в 1898 г., бокалы для мартини из бара Hemingway и раритетные сервировочные тележки Christofle. Кроме того, на аукцион будут выставлены предметы сервировки и декора Lalique, Haviland, Christofle, Ercuis, Schott Zwiesel, William Yeoward Crystal, Riedel, а также столовый, постельный и банный текстиль с монограммой Ritz Paris. Эстимейт заявленных лотов варьируется от 100-150 евро до 4000-6000 евро.

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Ritz устраивает аукцион исторических предметов обстановки второй раз. Впервые аналогичные торги были проведены в 2018 г., через два года после завершения масштабной реновации отеля. Реконструкция длилась более 3,5 лет, а ее стоимость достигла $400 млн, писала The New York Times. Затеяв глобальное обновление, Ritz Paris не распродавал мебель, подчеркивал тогдашний генеральный менеджер отеля Кристиан Бойенс: «Историческая мебель заняла 124 контейнера – мы ее отреставрировали, и она возвращается на свои места». В реконструированном Ritz Paris уменьшилось число номеров (142 против прежних 159, из них ровно половина – люксы), и в обновленных пространствах нашлось место не для всего. Излишки и были выставлены на аукцион, который с 17 по 21 апреля 2018 г. провел в Париже также Artcurial. По итогам пятидневного марафона 3500 лотов из 10000 предметов были проданы за рекордную сумму 7,3 млн евро, которая в 7 раз превысила эстимейт лотов, уточняют в Ritz Paris.

Фотогалерея / 
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Лоты предстоящего аукциона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных