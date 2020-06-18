Легендарный отель Ritz Paris проведет аукцион посуды и предметов декора

Ritz устраивает аукцион исторических предметов обстановки второй раз. Впервые аналогичные торги были проведены в 2018 г., через два года после завершения масштабной реновации отеля. Реконструкция длилась более 3,5 лет, а ее стоимость достигла $400 млн, писала The New York Times. Затеяв глобальное обновление, Ritz Paris не распродавал мебель, подчеркивал тогдашний генеральный менеджер отеля Кристиан Бойенс: «Историческая мебель заняла 124 контейнера – мы ее отреставрировали, и она возвращается на свои места». В реконструированном Ritz Paris уменьшилось число номеров (142 против прежних 159, из них ровно половина – люксы), и в обновленных пространствах нашлось место не для всего. Излишки и были выставлены на аукцион, который с 17 по 21 апреля 2018 г. провел в Париже также Artcurial. По итогам пятидневного марафона 3500 лотов из 10000 предметов были проданы за рекордную сумму 7,3 млн евро, которая в 7 раз превысила эстимейт лотов, уточняют в Ritz Paris.