Андрей Прикотенко: «В театре можно все»

«В театре можно все»Худрук новосибирского театра «Красный факел» о том, что режиссер должен уметь пользоваться разными стилями
Андрей Прикотенко – неоднократный номинант и лауреат премии «Золотая маска» – за спектакль «Эдип-царь» в Театре на Литейном 2003 г., в прошлом главный режиссер «Старого дома» и худрук Рижского театра. В январе 2023 г. Прикотенко стал главным режиссером театра «Красный факел», через год – его художественным руководителем. В ноябре 2024 г. «Красный факел» привез в Театр наций две недавние премьеры – «Бесы» по Достоевскому и «Мертвые души» по Гоголю, и обе постановки имели успех у столичной публики.
Эпический размах и нравственно-философские вопросы – обязательные приметы режиссерского почерка Прикотенко. В интервью «Ведомостям» худрук «Красного факела» рассказал о том, почему ставит классику и противопоставляет юмор гордыне, а также что в целом считает гарантией кассового успеха спектакля.