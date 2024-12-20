Андрей Прикотенко: «В театре можно все»

Андрей Прикотенко – неоднократный номинант и лауреат премии «Золотая маска» – за спектакль «Эдип-царь» в Театре на Литейном 2003 г., в прошлом главный режиссер «Старого дома» и худрук Рижского театра. В январе 2023 г. Прикотенко стал главным режиссером театра «Красный факел», через год – его художественным руководителем. В ноябре 2024 г. «Красный факел» привез в Театр наций две недавние премьеры – «Бесы» по Достоевскому и «Мертвые души» по Гоголю, и обе постановки имели успех у столичной публики.