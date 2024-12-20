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Андрей Прикотенко: «В театре можно все»

Худрук новосибирского театра «Красный факел» о том, что режиссер должен уметь пользоваться разными стилями
Наталья Витвицкая
Художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко
Художественный руководитель новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко / Алексей Орлов / Ведомости

Андрей Прикотенко – неоднократный номинант и лауреат премии «Золотая маска» – за спектакль «Эдип-царь» в Театре на Литейном 2003 г., в прошлом главный режиссер «Старого дома» и худрук Рижского театра. В январе 2023 г. Прикотенко стал главным режиссером театра «Красный факел», через год – его художественным руководителем. В ноябре 2024 г. «Красный факел» привез в Театр наций две недавние премьеры – «Бесы» по Достоевскому и «Мертвые души» по Гоголю, и обе постановки имели успех у столичной публики.

Эпический размах и нравственно-философские вопросы – обязательные приметы режиссерского почерка Прикотенко. В интервью «Ведомостям» худрук «Красного факела» рассказал о том, почему ставит классику и противопоставляет юмор гордыне, а также что в целом считает гарантией кассового успеха спектакля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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