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Валерий Фокин: «Театр вписан в контекст времени»

Президент Александринки о «прямолинейной актуальности» театра и о том, как ставить классику, чтобы она звучала свежо и современно
Наталья Витвицкая
Режиссер, президент Александринского театра Валерий Фокин
Режиссер, президент Александринского театра Валерий Фокин / Фото предоставлено пресс-службой Александринского театра

Валерий Фокин – режиссер с мировым именем. Он начал ставить спектакли еще в конце 60-х гг. За его плечами 15 лет работы в театре «Современник», руководство Театром им. Ермоловой, создание Центра им. Вс. Мейерхольда и, наконец, 20 лет на посту художественного руководителя Александринского театра. В июле 2024 г. Фокин стал президентом этого театра.

В театре Фокин всегда обращается к самым острым и болезненным темам – как личным, так и общественным. Фокинскую режиссуру отличает емкость сценических метафор, глубина психологического анализа, острота мышления, но самое главное – масштаб выбранной идеи.

В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал, зачем ставить библейские тексты, что выбирает сегодняшний зритель и почему важно соизмерять спектакли с тем, «что происходит за окнами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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