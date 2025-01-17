Валерий Фокин: «Театр вписан в контекст времени»

Валерий Фокин – режиссер с мировым именем. Он начал ставить спектакли еще в конце 60-х гг. За его плечами 15 лет работы в театре «Современник», руководство Театром им. Ермоловой, создание Центра им. Вс. Мейерхольда и, наконец, 20 лет на посту художественного руководителя Александринского театра. В июле 2024 г. Фокин стал президентом этого театра.