Газета
Телеграм
Подкаст
/ Стиль жизни / Интервью

Алла Сигалова: «Самое сложное – договориться с собой»

Блистательный хореограф о том, как распознать талант и почему работа над собой не должна прекращаться никогда
Наталья Витвицкая
Хореограф Алла Сигалова
Хореограф Алла Сигалова / Кристина Виноградова

Театральный режиссер и хореограф Алла Сигалова создала сотни спектаклей: на ее счету работы в оперных, балетных, драматических театрах России, Польши, Италии, Латвии и др. Ее конек – музыкально-пластические спектакли, в которых танец является отражением слова, а артисты должны уметь все. В 2008 г. Сигалова получила премию «Золотая маска» за хореографический спектакль «Кармен. Этюды» с формулировкой «за плодотворный синтез хореографии и драмы». В самых ярких ее спектаклях – «XX век. Бал» МХТ имени А. П. Чехова, «Моя прекрасная леди» театра ТОТ, недавнем «Щастье!» Театра имени Моссовета – зрелищность сочетается с ясным и всегда содержательным посылом, смыслами.

Большое и важное место в жизни Сигаловой занимает преподавательская деятельность – она возглавляет кафедры сразу в двух театральных вузах – Школе-студии МХАТ и ГИТИСе. Также Сигалова снимается на телевидении и в кино. Главная роль в сериале Евгения Сангаджиева «Балет», который вышел в 2023 г., заставила многих думать, что образ Руты Майерс списан с нее. В интервью «Ведомостям» хореограф рассказывает, что ее экранная Майерс – это «другой человек», рассуждает о том, почему артисты обязаны знать историю, а режиссер не должен навязывать зрителю свою трактовку. А также дает мастер-класс – как подготовить студентов к театру.

Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных