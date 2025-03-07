Алла Сигалова: «Самое сложное – договориться с собой»

«Самое сложное – договориться с собой»Блистательный хореограф о том, как распознать талант и почему работа над собой не должна прекращаться никогда
Театральный режиссер и хореограф Алла Сигалова создала сотни спектаклей: на ее счету работы в оперных, балетных, драматических театрах России, Польши, Италии, Латвии и др. Ее конек – музыкально-пластические спектакли, в которых танец является отражением слова, а артисты должны уметь все. В 2008 г. Сигалова получила премию «Золотая маска» за хореографический спектакль «Кармен. Этюды» с формулировкой «за плодотворный синтез хореографии и драмы». В самых ярких ее спектаклях – «XX век. Бал» МХТ имени А. П. Чехова, «Моя прекрасная леди» театра ТОТ, недавнем «Щастье!» Театра имени Моссовета – зрелищность сочетается с ясным и всегда содержательным посылом, смыслами.
Большое и важное место в жизни Сигаловой занимает преподавательская деятельность – она возглавляет кафедры сразу в двух театральных вузах – Школе-студии МХАТ и ГИТИСе. Также Сигалова снимается на телевидении и в кино. Главная роль в сериале Евгения Сангаджиева «Балет», который вышел в 2023 г., заставила многих думать, что образ Руты Майерс списан с нее. В интервью «Ведомостям» хореограф рассказывает, что ее экранная Майерс – это «другой человек», рассуждает о том, почему артисты обязаны знать историю, а режиссер не должен навязывать зрителю свою трактовку. А также дает мастер-класс – как подготовить студентов к театру.