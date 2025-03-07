Алла Сигалова: «Самое сложное – договориться с собой»

Большое и важное место в жизни Сигаловой занимает преподавательская деятельность – она возглавляет кафедры сразу в двух театральных вузах – Школе-студии МХАТ и ГИТИСе. Также Сигалова снимается на телевидении и в кино. Главная роль в сериале Евгения Сангаджиева «Балет», который вышел в 2023 г., заставила многих думать, что образ Руты Майерс списан с нее. В интервью «Ведомостям» хореограф рассказывает, что ее экранная Майерс – это «другой человек», рассуждает о том, почему артисты обязаны знать историю, а режиссер не должен навязывать зрителю свою трактовку. А также дает мастер-класс – как подготовить студентов к театру.