Олег Липовецкий: «Режиссер – это бог в пределах своих компетенций»

В 2023 г. театр вернулся в родные исторические стены на Варшавском шоссе, в июне 2024 г. к нему была присоединена «Сцена на Новослободской» (бывший Центр имени Всеволода Мейерхольда). А в марте 2025 г. состоялись первые большие гастроли «Шалом» в Санкт-Петербург.