Олег Липовецкий: «Режиссер – это бог в пределах своих компетенций»

«Режиссер – это бог в пределах своих компетенций»Худрук театра «Шалом» – о новой репертуарной политике и планах театра
Режиссер и актер Олег Липовецкий руководит Московским еврейским театром «Шалом» четвертый сезон. За это время он собрал новую команду и новый репертуар, а его спектакли – «Моня Цацкес – знаменосец» и «Жирная Люба» – стали зрительскими хитами.
В 2023 г. театр вернулся в родные исторические стены на Варшавском шоссе, в июне 2024 г. к нему была присоединена «Сцена на Новослободской» (бывший Центр имени Всеволода Мейерхольда). А в марте 2025 г. состоялись первые большие гастроли «Шалом» в Санкт-Петербург.
Хоть Липовецкий ставит свои спектакли реже, его почерку по-прежнему свойственны ярко выраженный гуманизм, тяга к исповедальности и узнаваемый мягкий юмор. Сейчас режиссер репетирует комедию Аристофана «Лисистрата», премьера которой назначена на июнь.
В интервью «Ведомостям» худрук театра «Шалом» рассказал о смыслах, заложенных в будущей постановке, и как руководящая должность сделала его мизантропом.