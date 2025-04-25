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Олег Липовецкий: «Режиссер – это бог в пределах своих компетенций»

Худрук театра «Шалом» – о новой репертуарной политике и планах театра
Наталья Витвицкая
Режиссер и актер, худрук театра «Шалом» Олег Липовецкий
Режиссер и актер, худрук театра «Шалом» Олег Липовецкий / Андрей Гордеев / Ведомости

Режиссер и актер Олег Липовецкий руководит Московским еврейским театром «Шалом» четвертый сезон. За это время он собрал новую команду и новый репертуар, а его спектакли – «Моня Цацкес – знаменосец» и «Жирная Люба» – стали зрительскими хитами.

В 2023 г. театр вернулся в родные исторические стены на Варшавском шоссе, в июне 2024 г. к нему была присоединена «Сцена на Новослободской» (бывший Центр имени Всеволода Мейерхольда). А в марте 2025 г. состоялись первые большие гастроли «Шалом» в Санкт-Петербург.

Хоть Липовецкий ставит свои спектакли реже, его почерку по-прежнему свойственны ярко выраженный гуманизм, тяга к исповедальности и узнаваемый мягкий юмор. Сейчас режиссер репетирует комедию Аристофана «Лисистрата», премьера которой назначена на июнь.

В интервью «Ведомостям» худрук театра «Шалом» рассказал о смыслах, заложенных в будущей постановке, и как руководящая должность сделала его мизантропом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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