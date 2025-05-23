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Анатолий Шульев: «Свойство таланта в том, чтобы преодолевать неудачи»

Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова о спектакле про Льва Ландау и возрожденческих смыслах на сцене
Наталья Витвицкая
Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев
Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев / Алексей Орлов / Ведомости

Анатолий Шульев занимает пост главного режиссера одного из ведущих театров страны – Театра имени Евгения Вахтангова – уже два года. За это время в его репертуаре появились спектакли таких знаковых режиссеров, как Иван Поповски, Владислав Наставшев, Олег Долин, Сергей Тонышев. На счету самого Шульева три премьеры на основной сцене – «Амадей», «Повести Белкина» и недавнее «Солнце Ландау». Его аккуратная, деликатная режиссура делает ярче и очевиднее актеров на сцене, а тандем с главным художником театра Максимом Обрезковым – поэтичнее и тоньше любой посыл.

В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о смыслах, заложенных в спектакль о физике Льве Ландау, в чем видит свою миссию и какой театр он считает необходимым зрителю сегодня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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