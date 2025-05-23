Анатолий Шульев: «Свойство таланта в том, чтобы преодолевать неудачи»

«Свойство таланта в том, чтобы преодолевать неудачи»Главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова о спектакле про Льва Ландау и возрожденческих смыслах на сцене
Анатолий Шульев занимает пост главного режиссера одного из ведущих театров страны – Театра имени Евгения Вахтангова – уже два года. За это время в его репертуаре появились спектакли таких знаковых режиссеров, как Иван Поповски, Владислав Наставшев, Олег Долин, Сергей Тонышев. На счету самого Шульева три премьеры на основной сцене – «Амадей», «Повести Белкина» и недавнее «Солнце Ландау». Его аккуратная, деликатная режиссура делает ярче и очевиднее актеров на сцене, а тандем с главным художником театра Максимом Обрезковым – поэтичнее и тоньше любой посыл.
В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал о смыслах, заложенных в спектакль о физике Льве Ландау, в чем видит свою миссию и какой театр он считает необходимым зрителю сегодня.
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