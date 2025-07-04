Мурат Абулкатинов: «Не надо пытаться быть больше, чем ты есть»

«Не надо пытаться быть больше, чем ты есть»Главный режиссер Красноярского ТЮЗа о том, почему важно верить в себя и зачем проверять артистов на «химическую» реакцию
Мурат Абулкатинов стал главным режиссером Красноярского ТЮЗа в мае 2024 г., и за прошедший год сибирский театр упрочил свои лидерские позиции. Съездил с гастролями в Театр им. Евгения Вахтангова в Москву, выпустил два хита – «Басни Крылова» и «Детство», режиссерами которых стали трендовые постановщики Сойжин Жамбалова и Филипп Гуревич соответственно.
Скромному и деликатному Абулкатинову не занимать амбиций и силы воли – в ГИТИС он поступал пять раз. Начав карьеру в регионах, проявил свой собственный, ни на кого не похожий режиссерский почерк, доказав тем самым право на индивидуальность. Спектакли Абулкатинова поэтичны и неспешны, всегда обаятельны и точны. На счету у режиссера – постановки-хиты в столице: «Гамлет» в Театре на Таганке, «10 посещений моей возлюбленной» в Театре наций, «Тахир и Зухра» в театре «Шалом», «Июльский дождь» в А39.
В интервью «Ведомостям» Абулкатинов рассказал, как поборол страх ставить «Гамлета» на Таганке первым после Любимова, что ему нравится в шекспировской драматургии и что за «антиэго-история» произошла в возглавляемом им Красноярском театре.