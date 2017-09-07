Афиша на выходные: книжная ярмарка, День города и современное искусство на Cosmoscow
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
30-я Московская книжная ярмарка принимает издателей из 39 стран мира: от Кубы до Южной Кореи, Россия представлена 60-ю регионами. Купить можно практически любые книги, от религиозных до комиксов. Помимо книг на ярмарке представят театральные проекты, фильмы и сериалы грядущего сезона, созданные на основе текстов современных авторов
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«Цирк» в Театре наций – мюзикл по мотивам знаменитой советской комедии. В главной роли – Ингеборга Дапкунайте, которая играет не только героиню комедии, но исполнительницу этой роли Любовь Орлову. Режиссер Максим Диденко определяет стилистику постановки как ретрофутуризм
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Ярмарка Cosmoscow в Гостином дворе может быть интересна не только коллекционерам, но и всем любопытствующим, что по чем в современном искусстве. Кроме того, там приятная и легкая атмосфера
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В российский прокат вышла лента «Квадрат» Рубена Эстлунда – победитель последнего Каннского кинофестиваля, трагикомедия о современном искусстве и современном интеллектуале
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До 10 сентября в Москве проходит Center Festival - фестиваль о городской культуре и жизни современного общества, так характеризуют его организаторы. В его программе российские премьеры документальных лент, ранее показанных на кинофестивалях в Локарно и Берлине, а также на фестивале «Санденс». Полное расписание размещено на сайте проекта
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«Про любовь. Только для взрослых» - фильм-альманах, новеллы для которого сняли молодые российские режиссеры: Павел Руминов, Наталья Меркулова, Резо Гигинеишвили и др. Ленту спродюсировала Анна Меликян, в 2015 г. снявшая картину «Про любовь», завоевавшую главный приз 26-го «Кинотавра»
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Валентин Урюпин известен как превосходный исполнитель на кларнете, а теперь завоевывает репутацию интересного дирижера. Он примет участие в праздничном концерте в Царицыне, где продирижирует Госоркестром имени Светланова. В его программе – две сюиты из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. Музей-заповедник «Царицыно», Дворцовая площадь, 9 сентября, 20:00
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Фильм «Тюльпанная лихорадка» подражает старой голландской живописи: интерьеры воспроизводят картины великих и малых голландцев. Но это не эстетский фильм, а бодрая костюмированная комедия
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9 И 10 сентября Москва отмечает 870-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут на площадках фестиваля «Юбилей Москвы -870», Тверской и в городских парках. В программе более ста мероприятий: выступления артистов Большого театра, экстремальные виды спорта, лекции, литературные чтения. Полное расписание размещено на сайте мэрии
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Главная концертная сцена расположится на пересечении Тверской и Охотного Ряда. Артистов в этом году пригласили на разные вкусы, от Александра Ф. Скляра и группы «Моя Мишель» до «Браво» и «ВИА Татьяна»
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