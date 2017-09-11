Лучшие кадры велогонки Vuelta

Miwa IIJIMA / PA Images / TASS

Эта гонка – последняя в карьере для титулованного испанца Альберто Контадора. Он не смог выиграть домашнюю многодневку в четвертый раз, но одержал победу на королевском горном этапе с восхождением на Англиру. На фото Контадор прибывает на 17-й этап гонки

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