Лучшие кадры велогонки Vuelta
В этом году восходящая звезда российского велоспорта Ильнур Закарин впервые смог подняться на подиум гранд-тура
Победители веломногодневки Vuelta (слева направо): занявший третье место россиянин Ильнур Закарин (команда Katusha Alpecin), первое место – британец Крис Фрум (Sky) и второе место итальянец Винченцо Нибали (Bahrain Merida)
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Для Закарина – двукратного чемпиона России в индивидуальной гонке – это первая победа в Гранд-туре (гонки «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и «Вуэльте»). Капитан команды Katusha Alpecin лишь на предпоследнем этапе испанской многодневки смог вырваться на третье место в общем зачете
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Веломногодневка прошла по территории Франции, Испании и Андорры. На фото старт во французском городе Ним
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Эта гонка – последняя в карьере для титулованного испанца Альберто Контадора. Он не смог выиграть домашнюю многодневку в четвертый раз, но одержал победу на королевском горном этапе с восхождением на Англиру. На фото Контадор прибывает на 17-й этап гонки
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«Вуэльта» прошла с 19 августа по 10 сентября. На фото гонщики во время 20-го этапа, стартовавшего в Корвера де Астурьяс
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Велогонщик Эмануэль Бухман, выступающий за команду Bora–Hansgrohe
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Туман во время 17-го этапа
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Восемнадцатый этап «Вуэльты», стартовавший из города Суансес
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Небольшой приморский город Суансес раскинулся на побережье Кантабрии в месте слияния рек Саха и Бесая
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В этом году у веломногодневки сверхгорный маршрут с 8 горными финишами этапов на отметках от 300 до 2500 м над уровнем моря. На фото: пелотон во время 19-го этапа
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Итальянский велогонщик Маттео Трентин на финише в Мадриде
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Финиш 21-го этапа в Мадриде
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