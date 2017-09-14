Афиша на выходные: Цай Гоцян в Пушкинском, «Удача Логана» и «Зарядье»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Около 100 вин будут представлены на втором фестивале-маркете Big Wine Day. Организаторы подготовят 12 тематических баров, где можно будет продегустировать вина со всего света, проведут мастер-классы, лекции и дискуссии о винах. 16 сентября, PM Loft на территории Бадаевского пивзавода
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«Удача Логана» - очередная комедия Стивена Содерберга про идеальное ограбление. После всех «Друзей Оушена» - почти самопародия. Потому что грабители - лузеры. Но играют их звезды первого ряда - Дэниел Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер
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Новая экранизация стивенкинговского ужаса «Оно» - роскошное кино. Красивое, жестокое, смешное и умное, совершенно самодостаточное, не требующее сравнения ни с литературной основой, ни с предыдущей экранизацией
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Художник Цай Гоцян соединил на выставке «Октябрь» в Пушкинском музее русскую символику с китайской философией - эффект получился взрывной. «Октябрь» – своего рода агитка, но трансформированная до полной своей противоположности, вместо призыва к радостному революционному действию она склоняет к печали и раздумьям о тщетности надежд на обретение свободы
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Парк «Зарядье» не покидает новостных лент всю неделю: сначала громкое открытие, затем - информация о разбитом стеклянном куполе и вытоптанных посетителями газонах. Сейчас парк работает в ограниченном режиме: в выходные с 10:00 до 22:00, вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами
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В «Мультимедиа арт музее» в субботу открывается выставка Константина Бранкузи из собрания Центра Помпиду. Центральное место займут 150 фоторабот мастера, также представят его рисунки и скульптуры — в том числе знаменитые «Спящая муза» и «Прометей»
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В Four Seasons Hotel Moscow возобновляются воскресные бранчи - буфет из блюд итальянской кухни. Для детей там же организуют клуб с игровым пространством, развивающими мастер-классами и играми. Стоимость бранча – от 4990 руб. для взрослых, для детей от 6 до 12 лет – 2500 руб.
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Лента «Квадрат» Рубена Эстлунда – победитель последнего Каннского кинофестиваля, трагикомедия о современном искусстве и современном интеллектуале
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Традиционный осенний велопарад в этом году проводят 17 сентября. Как всегда, участники в карнавальных костюмах на велосипедах проедут 30 км, от Останкинского проезда до парка «Красная Пресня». Для тех участников, у кого собственного велосипеда пока нет, городской прокат «Велобайк» в день парада приготовил скидки. Сбор участников в 11:00 на Останкинском проезде
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