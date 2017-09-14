Афиша на выходные: Цай Гоцян в Пушкинском, «Удача Логана» и «Зарядье»

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Традиционный осенний велопарад в этом году проводят 17 сентября. Как всегда, участники в карнавальных костюмах на велосипедах проедут 30 км, от Останкинского проезда до парка «Красная Пресня». Для тех участников, у кого собственного велосипеда пока нет, городской прокат «Велобайк» в день парада приготовил скидки. Сбор участников в 11:00 на Останкинском проезде

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