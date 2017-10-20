Афиша на выходные: «Привидение», театральный фестиваль и документальное кино об украинской жизни

Сергей Портер / Ведомости

Выставка Константина Бранкузи похожа на лекцию, а фотографий произведений знаменитого модерниста на ней много больше, чем его скульптур. Поскольку на протяжении долгой жизни Бранкузи многократно воспроизводил одну форму в разных материалах, то и сюжетов у него не так много. На выставке, привезенной из Центра Помпиду, нет варианта самой знаменитой его работы, прямоугольного «Поцелуя», зато есть восхитительная яйцеобразная «Муза» в двух вариантах – в гипсе и в до блеска отполированной бронзе. До 12 ноября, «Мультимедиа арт музей»

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