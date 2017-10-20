Афиша на выходные: «Привидение», театральный фестиваль и документальное кино об украинской жизни
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Во Дворце молодежи начался прокат мюзикла «Привидение». Московская постановка не вполне копирует британский и бродвейский варианты спектакля: режиссер и хореограф Алистер Дэвид поставил отдельную московскую версию, над которой совместно трудились театральные специалисты из России и Европы. Музыкальный аккомпанемент радует четкостью и слаженностью: дирижер Мариам Барская успевает сама играть на клавишах. Спектакль играется каждый день, в выходные – по два раза
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Основные площадки театрального фестиваля «Территория» в этом году – Театр наций и его «Новое пространство», Московский музей современного искусства, «Гоголь-центр», Центр им. Вс. Мейерхольда, «Мультимедиа арт музей», ЦСИ «Винзавод». В программе много мастер-классов с ключевыми фигурами современного театра от Анатолия Васильева до Штефана Кэги из Rimini Protokoll. На фото сцена из спектакля «Все, что со мной рядом», который пройдет в эти выходные в ММОМА на Петровке
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Выставка «Александр Яковлев. Черный рейд» представляет путевой дневник художника. Живопись и графика русского художника, эмигранта первой волны, не единственное, ради чего стоит пойти в галерею «Наши художники». Рядом с произведениями Яковлева показаны удивительные, не агрессивные, а загадочные и симпатичные африканские маски из одной частной коллекции
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Фильм Виталия Манского «Родные» про конфликт российской государственности с украинской идентичностью снят совсем мягко, почти без комментариев. Манский просто поехал сначала во Львов, откуда родом, потом в Одессу, поговорил со своей мамой, с ее сестрами, с племянниками, с зятем, с дядьями. Благодаря деликатной камере замечательного оператора Александры Ивановой зритель как свой попадает в дома, открытые не для съемки. Одной из задач было представить украинскую жизнь более объемно, чем это происходит в средствах массовой пропаганды
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«Октябрь» Цая Гоцяна в Пушкинском музее – выставка серьезного китайского художника о русской революции. Масштабная инсталляция с колосящимся полем и картины, созданные взрывами пороха, говорят высоким слогом о тщетности веры в светлое будущее. До 12 ноября
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«Аритмия» Бориса Хлебникова – победитель фестиваля «Кинотавр» и, возможно, лучший российский фильм года. Сюжет отчасти сближает его с другой громкой картиной – «Нелюбовью» Андрея Звягинцева: в «Аритмии» тоже показана семейная пара на грани развода. Но если Звягинцев занят жесткой социальной диагностикой, то Хлебников ее скорее избегает, хотя у его фильма символичное название, а герои работают в скорой помощи. В «Аритмии» превосходно сыграны главные роли (Александр Яценко и Ирина Горбачева) и замечательно разработан второй план с узнаваемой социальной фактурой, развернутой в череде эпизодов, показывающих работу врачей на выездах
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В «Гараже» показывают глазастые цветочки, невозможные грибочки и зубастых зайчиков Такаси Мураками. Выставка «Будет ласковый дождь» дает яркое представление о знаменитом современном японском художнике. Она состоит из пяти глав-разделов, каждый из которых посвящен тому или иному феномену японской культуры
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Сейчас самый частый эпитет по отношению к ЧАЙФу – «народная группа». Музыканты посвящают своему зрителю московский концерт тура с говорящим душевным названием – «Вместе теплей». 21 октября, Главclub green concert
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Выставка Константина Бранкузи похожа на лекцию, а фотографий произведений знаменитого модерниста на ней много больше, чем его скульптур. Поскольку на протяжении долгой жизни Бранкузи многократно воспроизводил одну форму в разных материалах, то и сюжетов у него не так много. На выставке, привезенной из Центра Помпиду, нет варианта самой знаменитой его работы, прямоугольного «Поцелуя», зато есть восхитительная яйцеобразная «Муза» в двух вариантах – в гипсе и в до блеска отполированной бронзе. До 12 ноября, «Мультимедиа арт музей»
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Ярмарка «Delhi базар» снова пройдет на дизайн-заводе «Флакон». Здесь можно будет почувствовать дух Индии, попробовать блюда ее кухни из разных регионов, купить аюрведическую косметику, аксессуары ручной работы, благовония, специи, чай масала. На осеннем базаре состоится концерт этнической музыки и танцевальный флешмоб, обещают организаторы
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