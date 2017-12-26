Реновация, батл или биткойн: 10 главных слов года в русском языке
Эксперты выбрали самые емкие, выразительные слова, характерные для 2017 года
Портал «Год литературы» опубликовал топ-10 «главных русских слов 2017 г.». Реновация – стартовавшее в 2017 г. грандиозное переселение миллиона москвичей из хрущевок в новостройки – оказалась на первом месте. «Ведомости» также поместили это событие в список главных в году
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На втором месте биткойн – самая дорогая криптовалюта в мире, стоимость которой выросла за год примерно в 12 раз
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Тройку самых популярных слов 2017 г. замыкает заимствованный из английского хайп
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Прилагательное токсичный на четвертом месте. А выражения «токсичная среда», «токсичные активы» или «токсичный портфель» встречались и в материалах «Ведомостей»
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Еще одно заимствование из английского – батл замыкает топ-5 слов 2017 г. Популярность слова росла вместе с просмотрами на YouTube словесных дуэлей рэпера Oxxxymiron с Гнойным (на фото) – на конец декабря у этого ролика более 30 млн просмотров – или с американским рэпером Disaster – это видео, опубликованное чуть более двух месяцев назад, набрало почти 10 млн просмотров
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Допинг – как и тема олимпийского допингового скандала – выбран еще одним из самых емких слов 2017 г.
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Криптовалюта названа экспертами при Центре творческого развития русского языка еще одним из главных слов. Всего в мире насчитывается более 1300 разновидностей криптовалют, в этом году «Ведомости» писали о них почти каждый день
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Фейк – еще одно главное слово 2017 г., и не только в России. Составители известного толкового словаря английского языка Collins назвали выражение «фейковые новости» (fake news) словосочетанием 2017 г. Его частота использования по сравнению с предыдущим годом выросла на 365%, говорится на портале «Год литературы»
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На девятом месте оказалось слово безвиз – сокращенный вариант словосочетания «безвизовый режим», применяемый, в некоторых российских и украинских СМИ в отношении миграционного режима Украины со странами ЕС. «Ведомости» так не говорят
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Замыкают топ-10 сразу два слова: домогательство и харассмент. Скандалы с продюсером Харви Вайнштейном (на фото) и актером Кевином Спейси, фейковые и не только новости о домогательствах в международных компаниях стали еще одной из тем, ярко освещавшихся в российских и мировых СМИ
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