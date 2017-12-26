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Реновация, батл или биткойн: 10 главных слов года в русском языке

Эксперты выбрали самые емкие, выразительные слова, характерные для 2017 года
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