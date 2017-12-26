Реновация, батл или биткойн: 10 главных слов года в русском языке

Елена Пальм / Интерпресс / ТАСС

На девятом месте оказалось слово безвиз – сокращенный вариант словосочетания «безвизовый режим», применяемый, в некоторых российских и украинских СМИ в отношении миграционного режима Украины со странами ЕС. «Ведомости» так не говорят

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