Афиша на выходные: номинанты на «Оскара», «Аукцион «Сотбис» и самые передовые рестораны Москвы

Лента «Карп отмороженный» Владимира Котта - участник последнего Московского кинофестиваля. Главная приманка для зрителей – актерский ансамбль: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Неелова играет учительницу русского и литературы на пенсии, которая узнает, что смертельно больна, и, чтобы никого не беспокоить (особенно сына, который уехал в столицу и много работает), начинает тщательно готовиться к своим похоронам

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