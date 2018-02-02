Афиша на выходные: номинанты на «Оскара», «Аукцион «Сотбис» и самые передовые рестораны Москвы
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат вышел фаворит оскаровской гонки этого года. Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» уже получил множество важных наград и теперь претендует на несколько «Оскаров», в том числе за лучший фильм
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Фильм «Тоня против всех» тоже претендует на «Оскары» - за лучшие главную и второстепенную женские роли. Фильм режиссера австралийского происхождения Крейга Гиллеспи – реальная история победительницы чемпионата США 1991 г. в женском одиночном катании Тони Хардинг, которая стала первой в мире американкой, исполнившей тройной аксель
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Еще один фильм, уже отмеченный наградами и представленный в списке оскаровских номинантов, - «Темные времена» Джо Райта, где роль Уинстона Черчилля играет Гэри Олдмен. Актер фантастически расправляет крылья в очень свободной импровизации, играя ярость человека, который знает, что он прав, а все остальные неправы
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Скандинавский ресторанный гид White Guide включил Москву в проект 12forward и выбрал 12 самых интересных и передовых ресторанов столицы. Максимальные баллы набрал ресторан Twins, остальные участники - в галерее «Ведомостей»
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Выставка «Ставки на гласность. Аукцион «Сотбис» в Москве, 1988», открытая в музее «Гараж», посвящена событию, ставшему легендарным и знаковым, - первым и единственным московским торгам Sotheby’s, прошедшим 30 лет назад. Самое главное, конечно, документы: фотографии, цитаты из советской и зарубежной прессы, телепередача, сделанная вскоре после события, и трехминутный сюжет в программе «Время»
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В Третьяковской галерее проходит выставка Карла Брюллова (на фото – его автопортрет), где собраны портреты из частного собрания Санкт-Петербурга. Восемь впервые выставляются в Москве
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Лента «Карп отмороженный» Владимира Котта - участник последнего Московского кинофестиваля. Главная приманка для зрителей – актерский ансамбль: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов. Неелова играет учительницу русского и литературы на пенсии, которая узнает, что смертельно больна, и, чтобы никого не беспокоить (особенно сына, который уехал в столицу и много работает), начинает тщательно готовиться к своим похоронам
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Третьяковская галерея и Еврейский музей сделали одну выставку – «Эль Лисицкий», разделенную на две части, и смотреть нужно обе: только так можно составить представление о широте и смелости художественных поисков одного из первых и самых последовательных представителей русского авангарда, разработавшего новый экспозиционный язык
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